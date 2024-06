Toyota toma la delantera tras la penalización a Ferrari en la noche

El McLaren No. 59 participó en un doble trompo en la Chicane de Daytona unas horas antes. A diferencia de Jordan Taylor, Grégoire Soucy pudo continuar conduciendo inmediatamente en el Ferrari #155 Spirit of Race y no se cayó en la primera vuelta.

– Manthey-Porsche nº 92 (Malychen/Sturm/Pacheler) – Manthey Porsche nº 91 (Shahin/Schoring/Litz) – United Autosports McLaren No. 59 (Cottingham/Costa/Soussi) – United Autosports McLaren No. 95 (Kaygill/Pino/Sato)

4:13 a.m.

Once superdeportivos en la primera vuelta

En la batalla por la victoria general, once coches todavía estaban en la vuelta del líder poco después de la mitad de la carrera. Existen los siguientes once hipercoches:

– Toyota nº 8 (Buemi/Hartley/Hirakawa)

– Porsche nº 6 (Estre/Lotterer/L. Vanthoor)

– Toyota No. 7 (Kobayashi/López/De Vries)

– Ferrari nº 50 (Foco/Molina/Nielsen)

– AF Corse Ferrari No. 83 (Kubica/Schwarzman/YE)

– Jotta Porsche No. 38 (Botón/Hanson/Rasmussen)

– Cadillac nº 3 (Bourdais/Van der Zande/Dixon)

– Ferrari nº 51 (Pierre Guidi/Calado/Giovinazzi)

– Cadillac No. 2 (Parachoques/Carril/Palu)

– Porsche nº 5 (Campbell/Kristensen/Makovicki)

– Gotta-Porsche No. 12 (Stevens/Ilott/OTAN)

En comparación con la primera fase del coche de seguridad hace unas horas, el Cadillac No. 311 (Derani/Aitken/Drogovich) se retiró desde la primera vuelta. Este coche ocupa actualmente el puesto P12. Por otro lado, el Jotta-Porsche nº 38 volvió a ponerse en cabeza.