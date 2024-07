EM2024: ¡BBC cancela entrevista con Southgate! | Deportes

Spanien ist Europameister und schlägt England bei unserer Heim-EM durch ein spätes Tor im Finale 2:1. Die Three Lions um Harry Kane (30) scheitern erneut. Weiter warten auf den ersten großen Titel – seit nun schon 58 (!) Jahren.

Nationaltrainer Gareth Southgate (53) steht Minuten nach dem Endspiel-K.o. vor Journalisten, versucht Antworten auf das erneute Scheitern zu finden.

Maximal spannend für die Fans auf der Insel.

Dumm nur, dass die BBC das laufende Interview mittendrin einfach abbricht!

Spanien-Star Álvaro Morata steht zum Interview bereit Foto: BBC

Als Southgate auf eine Frage der Reporterin antwortet, schaltet der Sender einfach rüber zum wartenden Spanien-Star Álvaro Morata (31).

Auf Social Media reagieren einige Fans der Three Lions wütend darauf, dass der englische Sender das laufende Interview mit dem Final-Trainer kappt. Ein Anhänger schreibt auf X: „Die BBC-Übertragung ist ein Verstoß, sie schneiden Southgate mitten in der Ausrede raus.“

Der Sender bemerkt den Fauxpas. Die Experten – darunter Ex-Nationalspieler Gary Lineker (63) – melden sich zunächst vom Podium im Berliner Olympiastadion kurz zu Wort.

Später wird das Interview mit Southgate ohne Unterbrechung gezeigt. Darin lobt in der England-Trainer u.a. sein Team nach der bitteren Final-Pleite.

Southgate: „Ich denke, sie waren die beste Mannschaft des Turniers. Wir haben den Ball nicht gut genug gehalten, aber wir waren bis zum Schluss dabei. Ich bin für alle am Boden zerstört, die Spieler waren unglaublich, ich bin so stolz.“

Die Zukunft des Nationaltrainers ist nach der Spanien-Pleite dennoch ungewiss. Der Vertrag von Southgate, der seit 2016 in 102 England-Spielen an der Seitenlinie stand, läuft am 31. Dezember aus …