¿Empleados robados? Escandaloso fin de la empresa de alquiler de DVD Redbox

Redbox, una empresa estadounidense de alquiler de DVD, Blu-Rays y vídeos online, es tan insolvente que ni siquiera un corte de pelo puede salvar a la empresa. Por lo tanto, el Tribunal Federal de Quiebras de Estados Unidos en Delaware ordenó la liquidación. Las máquinas rojas probablemente desaparecerán de los supermercados y centros comerciales estadounidenses. Un informe que supuestamente la dirección robó a unos 1.000 empleados de Redbox está causando revuelo.

anuncio





Redbox es mejor conocida en Estados Unidos por sus máquinas expendedoras rojas que alquilan videos en tiendas y centros comerciales. Los clientes con tarjeta de crédito pueden tomar las ventanillas y devolverlas en cualquier máquina roja. El operador actual es Chicken Soup for the Soul Entertainment, que a su vez es una subsidiaria de Chicken Soup for the Soul. Chicken Soup de Soul Entertainment es una empresa que parece no tener más fondos para presentar un procedimiento de quiebra adecuado. Según su abogado, sólo quedan 25.000 dólares hasta que se abra el caso. Su empresa matriz, Sopa de Pollo para el Alma, no es insolvente; Publica libros y vende comida para perros y gatos.

El periodista Janko Roettgers se enteró por los empleados de Redbox en junio de que ya no recibirían su salario. En algunos casos fue aún peor: Chicken Soup for the Soul Entertainment no pagó las primas del seguro médico durante meses, aunque sí obtuvo los correspondientes descuentos en los vales de pago. El préstamo obtenido, entre otras cosas, para restablecer el seguro médico era demasiado pequeño para cubrir la reclamación del seguro, por lo que los empleados estuvieron sin seguro durante meses. Según se informa, Redbox no ha pagado sus impuestos sobre la nómina durante nueve meses. El director ejecutivo y propietario mayoritario, Bill Rohana, negó las acusaciones.

Y ahora otra acusación: los recibos de sueldo muestran regularmente el débito directo de las aportaciones de los empleados a su plan de pensiones (conocido en EE.UU. como 401k). De hecho, este dinero también falta. Estas acusaciones no han sido verificadas de forma independiente. Heise online envió una solicitud de comentarios a la empresa de relaciones públicas que (¿antes?) trabajaba para Redbox.

Crecí con leche de McDonald’s

Las máquinas rojas son fruto de un proyecto emprendido por la cadena de comida rápida McDonald’s. A partir de 2002, vendió productos lácteos y otros alimentos, pañales, condones y otros artículos para el hogar, así como DVD, las 24 horas del día a través de grandes máquinas expendedoras rojas. El proyecto no llegó a concretarse y fue abandonado al año siguiente. Pero decenas de máquinas rojas que alquilan DVD siguieron funcionando.

En 2005, se unió la empresa de máquinas tragamonedas Coinstar; En 2007, Redbox tenía más ubicaciones que la entonces empresa líder en alquiler de vídeos, Blockbuster; En 2009, Coinstar adquirió toda la empresa Redbox, que anunció su alquiler de DVD número mil millones en 2010 (tres mil millones en 2013). En 2010, Redbox también comenzó a alquilar discos Blu-ray en 13.000 ubicaciones. La mayoría de los estadounidenses estaban más cerca de Redbox que del cine.

A más tardar en 2008, los principales estudios cinematográficos de Hollywood temían por sus ingresos cinematográficos porque el acceso a Redbox era mucho más fácil y barato (1 dólar de alquiler por día). Algunos estudios no envían sus películas a Redbox hasta algún tiempo después de su estreno en cines. La empresa consideró que se estaba violando la ley antimonopolio y hubo varias acciones legales que finalmente terminaron en acuerdos. En 2010, los ingresos de las salas de cine en Estados Unidos superaron por primera vez los ingresos por alquiler de vídeos.