Saque abundantemente fruta de Edica, Rio y Kaufland: existe riesgo de asfixia

Carolina Schiffer

Actualmente se están recuperando los arándanos de los tarros. Puede que contenga objetos extraños. La fruta se vendió en varios estados federados.

FRANKFURT – Los alimentos enlatados de vidrio tienen una vida útil particularmente larga. En el supermercado puedes encontrar todo tipo de alimentos en tarros de cristal, incluida fruta. Pero ojo: los arándanos tienen actualmente un carácter de gran alcance Él recuerda afectado. El fabricante recomienda precaución.

Específicamente, se trata de “Bayas silvestres de Lusitzer – Ligeramente confitadas” en un frasco de 340 g. Solo se ven afectados los productos con fecha de caducidad del 18 de abril de 2027 y número de lote 24040379.

Fruta retirada del mercado de Edica, Rio y Kaufland: existe riesgo de infecciones y hemorragias internas

El fabricante retira la fruta del mercado por precaución. No se puede descartar que “en ocasiones” no se pueda descartar “la presencia de cuerpos extraños (piedras) en el producto”. aviso Compañía. En consecuencia, no se recomienda consumir el producto vendido por Edeka, Rewe, Kaufland y otros.

Según la Oficina Federal de Protección al Consumidor y Seguridad Alimentaria (BVL), los cuerpos extraños en los alimentos pueden representar un peligro grave. Puede provocar lesiones en la boca y la garganta, así como hemorragias internas. También existe riesgo de asfixia.

Los arándanos recuerdan: la fruta se vendía en estos supermercados

Cualquiera que haya comprado arándanos afectados por la retirada puede devolverlos en las sucursales correspondientes. Los clientes pueden recuperar su dinero incluso sin enviar su recibo. Los arándanos se ofrecen en los siguientes supermercados y tiendas:

edica

roy

Kaufland

El golpea

desca

comprar mercado

Mercado Galería

Bella

George Goss. Caso GmbH

Respecto al retiro BavieraBaden-Württemberg, Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Renania del Norte-Westfalia, Sajonia-Anhalt y Turingia. Otros productos del procesamiento de fruta de Lusacia y otros dátiles de arándano preferidos están excluidos del retiro.

En Alemania siempre hay retiradas de productos. Pero no sólo los arándanos del vaso se ven afectados. Actualmente se están retirando del mercado tres especias que pueden provocar inflamación. Nestlé también retiró recientemente sus salsas de ajo y Maggi. (queso)