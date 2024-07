Lufthansa examina la distribución actual de aviones

“Lufthansa siempre se ha centrado en los viajeros de negocios, desde la red hasta los horarios de salida”, explica Ritter en la carta. “Pero este segmento no se ha recuperado completamente después del coronavirus y, en nuestra opinión, se mantendrá en el bajo nivel actual”.

Esto no es sorprendente. Lufthansa nunca tuvo una excelente relación precio-servicio, pero sí tenía otras ventajas que los clientes empresariales valoraban: confiabilidad y confiabilidad.

Con una accesibilidad absolutamente inaceptable durante y después del coronavirus a través de una de las peores líneas directas de servicio, no sólo los viajeros de negocios habituales, sino también los clientes habituales se sintieron asustados. Aquellos que, una vez que se establezcan en otro lugar, no podrán regresar pronto. Esto está pasando factura ahora.