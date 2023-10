En Lidl, Kaufland y Aldi: la comida es más barata por primera vez

En Lidl, Kaufland y Aldi, los alimentos se ofrecerán a largo plazo a precios más baratos. Esto ayuda a muchas personas a salir de una situación de emergencia.

En Lidl, Kaufland y Aldi algunos alimentos se ofrecen ahora a un precio más barato a largo plazo. Ahora los clientes pueden relajarse mientras compran sin tener que controlar constantemente su billetera. Algunos de los supermercados y tiendas de descuento más populares del país han anunciado la buena noticia. Esto significa que ahora obtendrá más por su dinero. Un anuncio que seguramente mucha gente acogerá con alegría.

Las alternativas de origen vegetal cuestan lo mismo que las de origen animal

Hay buenas noticias del sector alimentario. Lidl ha tomado una decisión importante y ha ajustado los precios de las alternativas de origen vegetal al nivel de las alternativas de origen animal. Aldi Süd hizo lo mismo y no sólo redujo el precio de once productos de origen vegetal, sino que también redujo el coste de una selección de productos congelados de pollo, harina y tomate en un asombroso 4 a 6 por ciento. Pero esto no es todo.

Kaufland también reaccionó y ahora ofrece precios permanentemente más bajos en algunos productos de su propia marca “K-Classic”. Esto es especialmente cierto para los productos de tomate y harina. Por ejemplo, una lata de tomates triturados cuesta ahora sólo 0,79 euros en lugar de 0,85 euros. En Lidl, los clientes también pueden esperar precios más bajos para la harina y los productos de tomate. Un tubo de 200 g de pasta de tomate concentrada ahora está disponible por sólo 1,09 € en lugar de 1,19 €. Esto significa que ahora algunos alimentos están disponibles mucho más baratos en Lidl, Kaufland y Aldi.

30 productos de Aldi ahora son hasta un 16% más baratos

Las empresas hermanas de Aldi, Aldi Nord y Aldi Süd, han aumentado significativamente los precios reduciendo los precios de un total de 30 productos hasta en un 16 por ciento. Los clientes pueden esperar precios más baratos en alimentos como mozzarella y lonchas de queso ahumado, especialmente en la sección refrigerada. Esta noticia positiva no sólo debería complacer a los clientes antiguos de Lidl, Kaufland y Aldi, sino que también debería animar a muchos otros consumidores a echar un vistazo a las etiquetas de precios revisadas. Sin embargo, esperamos que otros supermercados sigan este ejemplo y reduzcan los precios de una amplia gama de productos alimenticios.