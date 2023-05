Encuentra todos los Krogs: esta es la cantidad de semillas que puedes recolectar

en el juego guías

de: daniel neubert

Al igual que su predecesor, Tears of the Kingdom está lleno de misiones y acertijos. También puedes encontrar semillas de Krugs. Revelamos cuántos autos hay en New Zelda.

Hamburg – Kingdom’s Tears es la última entrega de la serie Zelda para Nintendo Switch. Aquellos que jugaron a su predecesor, Breath of the Wild, seguramente se sentirán como en casa en el reino de Kingdom’s Tears. El elemento habitual del juego anterior era buscar a los Krogs, los pequeños espíritus del bosque que brotaban por todo el mapa. Con su ayuda, puede ampliar su inventario. Los espíritus del bosque han regresado a Tears Kingdom. La única pregunta es: ¿cuántos hay en el nuevo juego?

videojuego La Leyenda de Zelda: Lágrimas del Reino Primera fecha de publicación 12 de mayo de 2023 plataforma interruptor de nintendo situación 1 jugador Desarrollador Planificación y desarrollo de entretenimiento de Nintendo Tipo acción Aventura

Cuántos Krog hay en Zelda: Kingdom’s Tears: esto es lo que necesitas saber sobre los espíritus del bosque

¿Quiénes son Krug? Los krogs son pequeños y simpáticos espíritus del bosque que vuelven a estar repartidos por todo el mundo del juego en Tears of the Kingdom y con los que siempre tendrás que hacer pequeñas tareas o puzzles. Los Krogs son invisibles para la mayoría de los habitantes de Hyrule, pero Link puede ver a los pequeños. Cada vez que resuelva un rompecabezas de Krogs, recibirá una semilla de Krog. Mientras tanto, los Krogs también sirven como encargados de tareas. Puedes intercambiar semillas para expandir tu inventario y llevar más armas y equipos. Entonces es muy útil.

Espíritu del bosque de Tears of the Kingdom © Nintendo

¿Cuántas Krog Seeds hay en Kingdom’s Tears? En la versión anterior, Breath of the Wild, podías recolectar un total de 900 Krog Seeds si recorrías todo el mapa mundial. Según la información actual, una vez más debería haber 900 Krog Seeds en New Kingdom Tears de Zelda, esta vez repartidas por Sky Islands, Hyrule y Underworld. Pero no te preocupes: para subir de nivel tu inventario, no tienes que recolectar minuciosamente todos los Krogs en el juego. Si encuentra aproximadamente la mitad, puede actualizar sus bolsas al máximo.

Krug Seed en Kingdom’s Tears © Nintendo

Krogs en Zelda: Tears of the Kingdom – Cómo encontrarlos a todos

¿Dónde encuentras todas las Krug Seeds en Kingdom’s Tears? Si necesitas una visión completa de todas las Krog Seeds en Tears of the Kingdom, te recomendamos esta Mapa interactivo del mundo del juego.. Sin embargo, queremos advertirte en este punto, porque si quieres descubrir todo el juego por tu cuenta, no debes usar este mapa, ya que contiene spoilers. Pero si ya jugaste lo suficiente, o si quieres jugar Tears of the Kingdom al 100%, definitivamente deberías echarle un vistazo al práctico mapa.

La evidencia más importante de las lágrimas del reino. Kingdom Tears: Transferencia Guardar Kingdom’s Tears: aumentar el inventario Kingdom Tears: Granja de zafiros

Antes de que apareciera Kingdom Tears, a muchos jugadores les preocupaba que el título funcionara bien en hardware Switch más antiguo. En nuestro artículo, le diremos qué tan limpio se desempeña Kingdom Tears.