Finales de las Olimpiadas Cibernéticas: Debes salvar a Fortnite de la irrelevancia

Foto: Juegos épicos

Fortnite será parte de Olympic Esports y será parte de las Finales de la Serie de Esports Olímpicos en Singapur en junio. El Comité Olímpico Internacional (COI) se está subiendo al tren en un esfuerzo por ganar la relevancia que tanto necesita en la escena de los deportes electrónicos y salvarse de la banalidad.

La serie Esport del COI se basa aproximadamente en las disciplinas deportivas clásicas. Compite en versiones virtuales de tenis, ciclismo, béisbol, tiro con arco, danza, vela, taekwondo, tenis y deportes de motor. Ya se están ejecutando torneos para estas disciplinas, a través de los cuales los jugadores pueden clasificarse para la final. En Fortnite, sin embargo, el COI fue invitado para cortos: al final, fueron invitados doce jugadores de Fortnite Champion Series, organizado por Epic Games. Luego jugarás en una isla especialmente diseñada donde se pondrá a prueba tu “precisión de francotirador”.

Especialidades en esports olímpicos

Tiro con arco – arco tres en raya

Béisbol – WBSC eBaseball: Los Profesionales

Ajedrez – Chess.com

Ciclismo – Zwift

Danza – JustDance

Automovilismo – Gran Turismo

Vela – regata virtual

Taekwondo – Taekwondo virtual

Tenis – Choque de tenis

Tiro deportivo – Fortnite

El significado detrás de la introducción a corto plazo de otro sistema se revela en contexto. Debido a que el COI ha basado su selección de los Juegos en disciplinas olímpicas, y en su selección de títulos no violentos, ha preservado la idea básica de los Juegos Olímpicos: que se trata de una competencia pacífica. Sin embargo, la elección de géneros y juegos también es un camino hacia la insignificancia. En lugar de los grandes de los deportes electrónicos como League of Legends, StarCraft 2, Counter Strike, Overwatch y compañía, con la excepción de Gran Turismo, IOC no tiene un juego más popular en este campo. Por el contrario: Tic Tac Bow es un juego móvil, el béisbol se juega en los cómics en Switch. Por otro lado, Tennis Clash tuvo una fuerte monetización del mismo. Acusadotambién en 2019 con un enfoque de pago para ganar.

Se supone que Fortnite atrae espectadores

Entonces, la alineación ya estaba en su presentación como un deporte virtual tradicional. específico. Difícilmente se puede encontrar mucha aprobación. Esto está respaldado por el breve aviso de que Fortnite se incluyó en la serie final y la falta de explicación para la adición. La enorme popularidad del juego, con la que ahora están familiarizados incluso los no jugadores, debería proporcionar un remedio de última hora.