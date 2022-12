Enemigo final de ‘Celebrity Big Brother’: estos finalistas | entretenimiento

El bote de 100.000 € está en la mano…

El martes por la noche, los últimos seis residentes compitieron por ingresar a la Gran Final. Celebridad Gran Hermano. Al mismo tiempo, muchos televidentes esperaban una votación emocionante. Pero como mostró el programa en vivo, quedaron fuera de las decisiones más importantes.

Actriz Katie Karrenbauer (60) Tenía que despedirse primero. Ella terminó el día anterior El promotor de boxeo Rainer Gottwald (56) en la lista de salida y perdió el voto público el martes. La estrella de la serie seguía feliz. “Tengo muchas ganas de poder ver las cosas afuera de nuevo. Y cruzaré los dedos por todos al final”.

El primer partido en vivo dio la idea de que las cosas no serían justas después de eso. Las cinco cárceles de televisión restantes deben competir entre sí en un partido de lanzamiento de árboles de Navidad para el período previo a la Navidad. Como se requería fuerza por encima de todo, muchos espectadores lo vieron miguela pastor (39) Como la única mujer que quedó en clara desventaja.

De hecho, “Slug” perdió un duelo contra los participantes de “Prince Charming”. Sam Dylan (31) Claro. símbolo DSDS Menderes Bagchi (37), Cantante de banda de chicos Jai Khan (41) Y Rainer Gottwald tuvo que seleccionar lo mejor de su grupo en el trío. Gottwald, casi mareado durante sus intentos, finalmente pudo prevalecer aquí.

Tiene el talento de un lanzador de árboles de Navidad: Rainer Gottwald

El siguiente desafío ya estaba esperando al promotor de boxeo. Tuvo que adivinar un villancico contra Sam Dylan, quien ganó su bloque. Ganaba el que acertaba más. Aquí, también, Gottwald volvió a ganar la carrera. El Gran Hermano le dijo solemnemente: “Esto te convierte en nuestro primer finalista”.

No se le permitió volver a ver a sus compañeros de prisión por el momento, y fue enviado solo directamente al desván actualmente desocupado. Allí el candidato todavía estaba completamente disuelto. “¡Necesito un sorbo de agua!” Mientras tanto, los demás se sentaron en el garaje y se estremecieron al levantarse. Para los televidentes, ahora era molesto.

Rainer Gottwald tomó (casi) todas las decisiones

Porque no se les permitió decidir sobre los finalistas, sino solo Reiner. eligió a Menderes. “Él es mi amigo”. Después de eso, también dependía de él quién debería terminar en la Lista de salida. Después de una breve deliberación, Gottwald declaró: “Soy un hombre… Debo tomar una mujer”. Entonces libera a Michaela por dispararle. “Tengo menos contacto con ella”.

Cuando “Celebrity Big Brother” le pidió que nombrara al tercer finalista, Reiner dijo: “Me quedo con Sam”. Y con eso, Jay Khan fue automáticamente nominado para la transición. Las cuatro celebridades en el garaje inicialmente no sabían lo que estaba pasando en el desván. Presentadora Marilyn Loven, de 51 años, en Square TV: “Gran Hermano ahora tiene buenas y malas noticias. Depende de a quién vaya”.

NOMBRADO: El músico Jai Khan tenía que preocuparse

Gran Hermano informó a los VIP de la decisión de Reiner. Mientras Menderes y Sam se dirigen hacia el desván, eufóricos, Michaela y Jay permanecen en el garaje. Solo que ahora los televidentes están en el gatillo nuevamente y se les permite enviar uno a casa justo antes del final.

A Micaela: “¿Tus televidentes están cansados ​​de verte siempre usar un poco de más?”. Aparentemente no. La modelo desnuda fue la última en llegar a otra ronda esa noche. Jay estaba afuera. Al contrario de los fanáticos de la exhibición de contenedores, el experto sin pelar finalmente pudo reír nuevamente. No entendió que Reiner la había puesto en la lista de salida antes. La reunión del loft fue conmovedora. Michaela: “No estoy enojada contigo. Me alegro de que todos podamos ir a la piscina ahora”.

Por otro lado, muchos televidentes se indignaron con el sábado 1 y descargaron su enfado en Twitter.