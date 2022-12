‘Perdona a Hitler hoy’: Kanye West llama a los judíos a ‘abandonarlos’

Kanye West ha estado en una espiral descendente durante bastante tiempo. El rapero estadounidense bipolar ha sido criticado repetidamente con mitos de conspiración antisemitas y de derecha. En una entrevista con dos conocidos extremistas de derecha, el hombre de 45 años mejoró aún más.

Incluso hace una semana, Kanye West causó revuelo en una entrevista con el ideólogo de la conspiración de derecha Alex Jones al elogiar a Adolf Hitler. Ahora el rapero estadounidense está hablando con Gavin McInnes, fundador del grupo de resistencia de extrema derecha Proud Boys, el antisemita y conocido negador del Holocausto Nick Fuentes. Exige que el pueblo judío “perdone” a Hitler hoy.

En el clip de 45 minutos, disponible en la plataforma de videos de derecha alternativa Censored.TV y citado por varios medios de comunicación estadounidenses, el rostro de West está cubierto con una máscara negra. Entre otras cosas, el hombre de 45 años se jacta de que las reacciones a su entrevista anterior fueron “geniales para una campaña presidencial”. Como en la última campaña electoral en Estados Unidos, el rapero bipolar quiere presentarse a las elecciones de 2024. Durante su mandato, dice Rolling Stone, “las leyes del país se basarán en la Biblia”. “Reconciliaremos la constitución con la Biblia”.

“Vámonos. Buenas noches”.

Luego culpó a los judíos por la “reputación” de Hitler y comparó los abortos con el “genocidio”. También repite su afirmación de que “el pueblo judío controla la mayoría de los medios, junto con los bancos, junto con los bienes raíces, junto con los centros comerciales”. “Tú controlas la narrativa. La historia la hacen los ganadores”, agrega. En un extracto de la entrevista, que se puede ver en RedditWest dijo: “Los judíos no pueden decirme a quién puedo amar y a quién no puedo amar. No pueden imponer su dolor a nadie más. Pueblo judío: perdonen a Hitler hoy. Déjenlo ir. Buenas noches”.

Debido a los comentarios antisemitas de West, muchas empresas, incluida Adidas, ya le han dicho a Gap que “aman” a Hitler y los nazis. “Este señor (…) inventó las carreteras y el micrófono que yo usaba como músico”, explicó. “No puedes decir en voz alta que esta persona alguna vez ha hecho algo bueno, y no lo soporto más”. El exmarido de Kim Kardashian causó revuelo antes con una camiseta de “White Lives Matter”.