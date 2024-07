Enfermedad de Alzheimer: 3 vacunas estándar diseñadas para prevenirla

Un estudio realizado en los Estados Unidos de América demostró que las vacunas rutinarias pueden reducir el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. El estudio incluyó dos grupos de personas mayores de 65 años, uno de ellos estaba vacunado y el otro no estaba vacunado. El grupo vacunado recibió al menos una vacuna contra el tétanos, la difteria, la tos ferina, el herpes zóster o el neumococo. Durante un período de ocho años, se observó que quienes recibieron al menos una de estas vacunas tenían menos probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en comparación con quienes no recibieron la vacuna.

La reducción del riesgo varía según la vacunación. El riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer entre los vacunados contra el tétanos, la difteria y la tos ferina fue del 7,2 por ciento, en comparación con el 10,2 por ciento entre los que no estaban vacunados. El riesgo entre los vacunados contra la culebrilla fue del 8,1 por ciento, en comparación con el 10,7 por ciento entre los que no fueron vacunados. Entre los vacunados contra el neumococo, el riesgo fue del 7,92 por ciento, frente al 10,9 por ciento entre los no vacunados. En un estudio anterior se encontraron resultados similares para la vacunación contra la influenza.

Peter Berlet, secretario general de la Sociedad Alemana de Neurología (DGN), comentó los resultados y destacó que la reducción del riesgo del 25 al 30 por ciento es significativa. Aunque este análisis fue retrospectivo, el estudio envía una señal seria de que las vacunas de rutina pueden reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

Este artículo fue publicado por primera vez por nuestros colegas de Focus.de