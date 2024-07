Enfermedad del pie de Sudeck: reconocer y aliviar los síntomas

Cualquier persona que padezca la enfermedad del pie de Sudeck necesita un tratamiento integral. Qué medidas están incluidas y cuáles no son recomendables.

La lesión en el pie hace tiempo que empezó a sanar, pero el dolor no cede o apenas cede: así suele empezar la enfermedad de Sudeck.

La enfermedad de Sudeck es el antiguo término para designar una forma del llamado síndrome de dolor regional complejo, o SDRC para abreviar. Este es un trastorno de dolor crónico que puede desarrollarse después de una lesión, pero los síntomas no pueden explicarse directa y únicamente por esto.

A diferencia de las consecuencias reales de la infección, los síntomas de la enfermedad de Sudeck no aparecen hasta después de un corto período de tiempo. Cómo aparece aún no se ha investigado adecuadamente. Una cosa es segura: normalmente no desaparecen con sólo esperar. Los afectados deben buscar tratamiento temprano para prevenir daños posteriores.