Las lágrimas de Laurentius vuelan por el cielo como meteoritos

Los meteoros Perseidas, también conocidos como las “Lágrimas de Lawrence”, son una atracción popular para los observadores de estrellas. Pero las condiciones ideales para las estrellas fugaces son difíciles.

FRANCFORT – Quien tenga muchos deseos debería mirar al cielo en las próximas semanas. Desde el 17 de julio, la Tierra ha cruzado un rastro de polvo dejado en el sistema solar por el cometa 109P/Swift-Tuttle. Cuando pequeños granos de polvo penetran en la atmósfera de la Tierra, hacen que los átomos allí brillen: meteoros que corren por el cielo invitándote a pedir deseos. En julio y agosto se producen las Perseidas, la lluvia de meteoritos más famosa del año.

Transmitir la Liga Shooting Star Del 17 de julio al 24 de agosto Alrededor del 12 de agosto (2024: tarde del 12 de agosto) 100 (en condiciones ideales) Temprano en la mañana del 12 y 13 de agosto de 2024, tarde del 12 de agosto de 2024 lágrimas de Lawrence

Meteoros en julio y agosto: Las Perseidas provocan muchos meteoros

Se puede leer una y otra vez que alrededor del 12 de agosto, cuando las Perseidas alcanzan su máximo anual, se podrán observar “100 meteoros por hora”. Esto es cierto en teoría, pero en la práctica es difícil ver una cantidad tan grande de meteoros. Porque 100 por hora indica condiciones de monitoreo ideales, que son difíciles de lograr. Esto incluye, entre otras cosas, cielos muy oscuros con una vista panorámica perfecta del cielo. Además, la constelación de Perseo debería estar en su cenit.

Perseo es el homónimo de la corriente estelar de las Perseidas, que regresa cada año en julio y agosto. Si se sigue la trayectoria de los meteoros en el cielo, la mayoría de ellos parecen emanar de la constelación de Perseo. Por eso a Perseo se le llama “radiante” en astronomía. Cuanto más alto esté en el cielo, más meteoros podrás ver en el cielo.

Las estrellas meteoro Perseidas alcanzan su máxima intensidad alrededor del 12 de agosto

La corriente de las Perseidas siempre alcanza su máximo alrededor del 12 de agosto y en 2024 caerá la tarde del 12 de agosto. Esto significa que no se puede observar en Europa porque el cielo todavía está brillante. En cambio, los expertos recomiendan cambiar a las primeras horas de la mañana del 12 y 13 de agosto. Esto tiene varias ventajas: Perseo aparece en el cielo temprano en la mañana y la molesta luz de la luna creciente ya no ilumina el cielo porque ya se ha puesto. Si no quiere esperar hasta el amanecer, también podrá vivirlo la tarde del 12 de agosto, pero acompañado de la luna.

Uwe Pilz de Amigos de las Estrellas (VdS) también desaconseja esto fr.de de IPPEN.MEDIA “Para vigilancia en la segunda mitad de la noche”. “Desde un lugar oscuro se pueden esperar entre 20 y 30 meteoros por hora”, estima el experto. Esto puede parecer poco en comparación con 100 meteoros por hora, pero una mirada a los números muestra que eso no es cierto. Con 20 meteoros por hora, se podría ver una estrella fugaz cada tres minutos, y con 30 meteoros por hora, se podría ver un rastro en el cielo cada dos minutos, un evento sorprendente que no se experimenta muy a menudo.

Perseidas 2024: “Lágrimas de Laurentius” caen del cielo como meteoros

El meteoro Perseida ha sido observado y registrado durante 2000 años. Debido a que hay muchos más meteoros en el cielo el 10 de agosto, el día festivo del mártir Lorenzo de Roma, la lluvia de meteoritos se conoce como las “Lágrimas de Lorenzo”. Según la leyenda, estas son las “lágrimas” del hombre que fue torturado hasta la muerte sobre una estufa caliente en Roma en el año 258. (factura impaga)