Las células solares flexibles son muy eficientes

“En tan solo 5 años que llevamos probando nuestro material, hemos logrado una eficiencia de aprox. 6 por ciento a más del 27 por ciento Aumentar”, dice el investigador Shuaifeng Hu en uno transmisión. “Creemos que con este enfoque, con el tiempo, es mucho mayor Eficiencia de más del 45 por ciento “Se puede lograr”.

muy flexible

No es sólo la eficiencia lo que dice mucho sobre el material, sino también su versatilidad. Sólo en espesor micrómetro Es unas 150 veces más delgada que una oblea de silicio. Por lo tanto, no es necesario aplicarlo sobre tableros, sino que se puede aplicar sobre casi cualquier superficie. Esto ya era posible antes, por ejemplo en términos de forma. Películas solares flexibles. Sin embargo, estas películas tienen la desventaja de no ser particularmente eficientes: su eficiencia suele estar en el rango porcentual de un solo dígito.