Lidl, Netto y compañía: todos los que están detrás del café con descuento están asombrados

Quien compra con descuento ha decidido conscientemente que quiere ahorrar dinero. Incluso si los cálculos ya no tienen sentido desde la inflación en Lidl, Netto and Co., comprar aquí normalmente te hace sentir mejor.

Y ahora ese buen sentimiento puede volver a aumentar. Los clientes amantes de la cafeína aún tienen que adivinar quién está realmente detrás de las marcas de café con descuento. ¡Ahora toda la verdad ha salido a la luz en Lidl, Netto, Aldi and Co.!

Lidl, Netto and Co: café con descuento con orígenes inesperados

Incluso si los productos supuestamente anónimos solo prometen una cosa: ahorrar dinero, los clientes a menudo se sorprenden por su calidad. Con razón, como revela ahora Chip.de. Porque los fabricantes de café famosos a menudo se esconden detrás de marcas privadas desconocidas.

Por ejemplo, Lidl y Aldi comparten un fabricante conjunto de capuchinos, la marca Krüger. Los clientes deben tener esto en cuenta la próxima vez que lean las marcas “Granaroma Cappuccino” (Lidl) y “Moreno Cappuccino” (Aldi). Pero Lidl apuesta por la complejidad cuando se trata de productores de café. Minges Kaffeerösterei GmbH es propietaria de la marca comercial “Bellarom”. Detrás del café instantáneo de Lidl se encuentra Deutsche Extrakt Kaffee GmbH (DEK) o Cafea GmbH, con la que Aldi Nord también trabaja para su producto instantáneo ‘Schonkaffee’.

Benny causa la mayor sorpresa

La empresa de descuentos Netto guarda silencio sobre su propia marca de café, Cafèt. Lo mismo ocurre con el fabricante de café del supermercado. edica– Marca propia “Gut & Günstig”. Sin embargo, como ambos mercados provienen de la misma empresa, es posible que tengan el mismo producto.

¡Lo más sorprendente ahora son los clientes de la cadena de descuentos Penny! El nombre correcto “Magico” apenas lo indica. Pero ahora se ha revelado el secreto detrás del café supuestamente barato. Porque su sucesora es Schirmer Kaffee GmbH, que según se ha demostrado pertenece a la misma conocida empresa Dallmayr. También café instantáneo de marca propia “ja!” roy Se produce aquí. La situación es diferente con el café Yes normal. Las cápsulas de café, por ejemplo, proceden de la empresa española Expressate SL.

¿Por qué los productos de fabricantes conocidos se venden bajo la apariencia de marcas de descuento? Esto se debe, por un lado, a los baratos granos de Robusta utilizados en la producción. Por otra parte, deberían eliminarse los costes de comercialización de productos sin nombre. Pero puede ser cuestionable si los clientes de Lidl, Netto, Aldi and Co. Incluso pueden saborear la diferencia.