Entrevista a expertos del mercado del gas: “El gas líquido está amenazado por el ciclo del cerdo”

Alemania y otros países europeos están reemplazando rápidamente el gas ruso con gas líquido, que otros países importaban anteriormente. Los países industrializados hambrientos de energía elevan los precios tanto que los países en desarrollo y emergentes están en desventaja. Porque el GNL se ha convertido en un bien escaso. Esto conduce a la expansión de la capacidad hasta Para el exceso de capacidad: el comienzo del llamado ciclo del cerdo, incluida la caída de los precios. Pero esto no durará mucho, explicó Sebastien Gulbis, socio de la empresa de consultoría energética Enervis, en una entrevista con ntv.de. No ve una alternativa al gas, al menos no todavía.

ntv.de: La infraestructura para importar gas licuado se está construyendo a un ritmo récord según los estándares alemanes. ¿Otros países ahora están perdiendo el GNL que importamos?

Sebastien Gulbis: Incluso antes de la actual crisis energética, había una intensa competencia por el GNL porque, entre otras cosas, había una mayor demanda de gas natural debido a la recuperación económica en Asia y la sequía en América del Sur. Ahora, Europa también quiere importar más gas líquido para reemplazar los volúmenes de gas en los gasoductos rusos y ampliar en gran medida las capacidades de regasificación de gas. El GNL se licua para su transporte por barco y luego se regasifica en el destino, es decir, se gasifica. Dado que Europa está dispuesta a pagar precios exorbitantes por el GLP, sigue siendo más caro y escaso. Entonces ya no hay ciertos países que suministren las mismas cantidades de GNL, sí.

¿Qué países están experimentando particularmente nuestra alta demanda?

principalmente países en vías de desarrollo y emergentes. Los informes provienen de Pakistán, Bangladesh y Tailandia, por ejemplo. No “robamos” su gasolina. Pero debido a que las naciones industriales hambrientas de energía están dispuestas a pagar más, las empresas ya no abastecen a estos países, o solo en cantidades reducidas. Agregar mayores capacidades de licuefacción podría compensar una mayor demanda de GNL, lo que tendría un efecto de reducción de precios. Así que es una combinación de precio y cantidad. Si seguimos ampliando nuestras capacidades de regasificación en Europa, es decir, importando más GNL que antes, pero la oferta de GNL no aumenta, entonces el actual desequilibrio entre oferta y demanda se ampliará aún más. Suponemos que las capacidades de licuefacción no se pondrán al día hasta 2025/26, por lo que podría empeorar para entonces.

También el precio? El precio del gas ya se está recuperando.

El precio solo se calmará a largo plazo cuando vuelva a haber suficiente GNL disponible en el mercado global, es decir, cuando la oferta y la demanda vuelvan a estar en línea. Además de plantas de licuefacción adicionales, también se deben desarrollar campos de gas para este propósito, por ejemplo, los EE. UU. deben expandir la fracturación hidráulica; Además, la flota mundial de petroleros debe aumentar en consecuencia. Entonces el mercado se estabilizará de nuevo, incluso si se vuelve más caro para Europa de lo que era en los días del gasoducto antes de la crisis actual.

Experto en el mercado del gas Sebastian Gulbis (foto: Enervis)

¿Qué precio está poniendo en este momento?

Actualmente, el precio en Europa está determinado menos por la producción de GNL y los costos de suministro de GNL que por la expectativa de que la industria tendrá que reducir aún más la producción y el consumo domésticos para igualar la oferta y la demanda en Europa. En Alemania, todavía tenemos la incertidumbre latente sobre si habrá suficiente gas. El precio sigue subiendo hasta que los clientes industriales ya no están dispuestos a pagarlo y en su lugar reducen la producción. Entonces el gas será gratis para otros clientes. Es por eso que el precio es actualmente mucho más alto que los costos de producción.

¿De dónde puede Alemania importar GNL en el futuro?

Las empresas que lo importan deciden eso. Estados Unidos tiende a plantear preguntas, pero también los países de Medio Oriente están construyendo capacidades relevantes. Sin embargo, quedan muchos signos de interrogación: ¿querrán países como Qatar invertir e incluso entregar a Europa cuando se supone que en unos 20 años las economías de Europa se descarbonizarán y no habrá necesidad de GNL? Europa necesita firmar contratos de GNL a largo plazo, garantizar la compra y ver cómo se alinea con nuestros objetivos climáticos.

¿Dónde compran otros países europeos?

Europa del Este, Alemania, así como Austria e Italia tienen que reemplazar las cantidades rusas que faltan. En el pasado, grandes flujos de gas fluían desde el este y Noruega hacia el oeste, y el GNL era particularmente importante para España, Francia e Italia. Ahora el gas inverso fluye de oeste a este. En las fronteras de Alemania con los Países Bajos, Bélgica y Francia, por ejemplo, las capacidades de transporte por gasoducto ya no se utilizan desde Alemania hacia estos países, sino que el gas fluye en la dirección opuesta, ya que estos países en particular actualmente están importando GNL a mercados más al este. Entrega.

¿Solo los países en desarrollo y emergentes están perdiendo en el mercado al contado, o los productores de gas incluso están rescindiendo los contratos existentes con antiguos clientes?

Sin duda, grandes cantidades de otros países objetivo se verán atraídos por el mercado a corto plazo. Aquí es relativamente fácil convertir buques metaneros y concertar nuevos contratos a corto plazo con entregas a mercados de alto precio. Los contratos a largo plazo suelen ser difíciles de romper dentro del plazo, aunque tales casos pueden existir. Sin embargo, existen disposiciones en algunos contratos a largo plazo que permiten que los volúmenes de GNL ingresen a diferentes mercados u otras formas de reducir o aumentar los volúmenes dentro de ciertos límites. Esta flexibilidad ciertamente se puede utilizar para enviar GNL a los mercados de los países desarrollados.

¿Seguirán al menos los países emergentes y en desarrollo adjudicando contratos de suministro de GNL a largo plazo recién concluidos en el futuro?

Supongo que sí. Existen buenas razones para que los exportadores de GNL se suscriban a los mercados emergentes como clientes. El futuro aumento de la demanda de gas y la sed de energía en estos países hace posible abrir un mercado relativamente seguro y ganar un socio a largo plazo para la aceptación. Además, las distorsiones actuales del mercado se deben principalmente a la falta de volúmenes de suministro de gas ruso. Se espera que el mercado se recupere, lo que significa que la actual fase de precios altos tiene un impacto relativamente pequeño en los acuerdos de precios de los contratos de suministro a largo plazo.

¿Comprarán estos países su gas a Rusia en el futuro?

Jane: Es posible, pero en unos años. Todavía falta la infraestructura necesaria para los yacimientos de gas desde los cuales Rusia ha abastecido a Europa hasta ahora. Las oportunidades para exportar GNL desde estos campos son limitadas. Rusia primero tendrá que conectar los campos de gas a la costa por tubería y expandir significativamente las capacidades de licuefacción allí. El oleoducto ruso existente a China no está actualmente conectado a los campos originalmente responsables del suministro europeo. No esperamos tal racha hasta finales de la década de 1920.

¿Cuánto tiempo llevará construir capacidad adicional de producción de GNL?

En la etapa de precios bajos en la primera mitad de 2021 -es decir, antes del aumento de precios en la segunda mitad de 2021, que luego se intensificó mucho por la guerra de Ucrania-, muchos proyectos periféricos quedaron en suspenso porque no eran factibles en ese momento. tiempo. Muchos de estos proyectos ahora se están reanudando y podrían completarse en 2025/26. Los proyectos que acaban de empezar no terminarán hasta la segunda mitad de la década de 2020.

¿Qué tan útil es eso de todos modos? de acuerdo a estudiar Actualmente se están construyendo capacidades de GNL en exceso en todo el mundo.

El comercio de GNL actualmente representa la mitad del comercio internacional, es decir, el comercio transfronterizo de gas, por lo que ya es de gran importancia. En el futuro puede surgir el llamado ciclo del cerdo: debido a las correspondientes señales del mercado, se están preparando tantos proyectos que surgen excesos de energía. Luego, el precio cae bruscamente, provocando un evento de consolidación del mercado hasta que el mercado se estabiliza nuevamente. Podría seguir una fase de escasez de oferta con las correspondientes señales de precios de exceso de capacidad. La capacidad de licuefacción global excesiva puede ocurrir a corto plazo, pero no a largo plazo. Incluso si Europa persigue una estrategia de descarbonización, el gas natural y, por lo tanto, también el GNL, desempeñarán un papel decisivo en el mercado energético mundial.

¿No sería mejor invertir el dinero en otra parte, por ejemplo, en energías renovables o aislamiento de edificios?

Si construimos capacidades adicionales en capacidad de regasificación en Alemania, la razón principal es que queremos pasar los próximos cuatro o cinco inviernos sin gas ruso. En mi opinión, no pudimos reducir mucho el consumo en ese momento, porque el aislamiento de edificios solo es una escasez de artesanos. Este es un problema económico que no se puede resolver tan fácil y, sobre todo, tan rápido. Con las energías renovables, la burocracia y las etapas de planificación correspondientemente largas son un obstáculo importante. Incluso si esto se acelera, en el mercado de gas actual estamos hablando de un orden de magnitud que no puede ser reemplazado por renovables tan rápido. Además, se debe reconstruir la infraestructura de transmisión y distribución, así como el hardware en edificios y clientes industriales. Si calientas con gas, de poco te servirá la eléctrica al principio.

¿Cuándo dejaremos de usar gas para calefacción?

Supongo que los combustibles gaseosos también tendrán demanda en el mercado de la calefacción durante mucho tiempo. Se requiere una infraestructura de construcción específica, como un aislamiento adecuado y grandes superficies de calefacción para bombas de calor, que no están disponibles en todas las áreas de los edificios existentes. Por lo tanto, los combustibles gaseosos seguirán desempeñando un papel en el futuro. Sin embargo, en el futuro, no alimentaremos a estos clientes con gas natural sino con hidrógeno. En el futuro, las estaciones de regasificación de GNL se utilizarán para importar hidrógeno.

Christina Lohner habló con Sebastian Gulbis