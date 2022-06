Entrevista con el presidente de Messe Köckler: “La disidencia más política a la que me he enfrentado”

“Lo más políticamente honesto que he vivido”

Después de una pausa de dos años por la pandemia, la Feria de Hannover se llevó a cabo una vez más en el lugar, pero con muchos menos expositores y visitantes. Sin embargo, el jefe de Deutsche Messe, Jochen Köckler, confía en el crecimiento, incluso si las guerras y las crisis hacen que las situaciones sean más pequeñas.

Vuelven las grandes ferias: dos años después de la pandemia y de la cancelación de muchos eventos, Alemania vive una serie de grandes eventos. “Durante el verano, hubo un enfoque de ferias comerciales que nunca antes había visto”, dijo Jochen Kochler, presidente de Deutsche Messe. En el podcast “Hora Cero”. La densidad pasa por muchas transformaciones. Incluso si las ferias comerciales atraen audiencias diferentes, admitió Cochler, “tomemos un poco de pastel”. “Pero en retrospectiva, tenía mucho sentido no comenzar hasta mayo”.

Alrededor de 2500 expositores y 75 000 visitantes asistieron a la Feria de Hannover, la feria de bienes de capital más grande del mundo, a principios de junio; en 2019 todavía había 6500 expositores y 215 000 visitantes. Una de las razones del menor número fue que las empresas de China en particular estaban subrepresentadas debido al cierre allí: solo unos 90 expositores en lugar de los 1300 de 2019. “La segunda razón es el alto nivel de incertidumbre”, dijo Kochler. “Es lo mismo para nosotros, especialmente cuando miramos hacia adelante con incertidumbre y no sabemos exactamente si podemos reservar unas vacaciones. Entonces estamos retrocediendo por ahora”.

Aún así, se mostró optimista: “Queremos volver a crecer, eso está claro”, dijo el presidente de la feria, quien lleva más de dos décadas en la industria. Esta es también la retroalimentación de los clientes. “A largo plazo, es importante para nosotros que la Feria de Hannover siga siendo la feria industrial más importante del mundo, donde hay innovaciones y donde hay un frente para la política. Que haya 5.000 expositores, 10.000 o 4.000 es menos importante más allá de eso, somos las marcas relevantes que brindan impulso para el futuro”.

Me sentí así este año. “Esta es la feria comercial más política que he tenido”, dijo Kochler, quien dirige la compañía desde 2017. Para los políticos de alto nivel, Hanover no era solo una necesidad, como lo demostraron las discusiones sobre el gran tema del hidrógeno.

Los números de este año están en línea con sus expectativas, dijo Kochler. Puede ver que el “formato de feria comercial ha sobrevivido a la pandemia”. En 2020 y 2021, Deutsche Messe intentó reemplazar las salas de exposiciones vacías con eventos híbridos y transmisión, pero la crisis de Corona dejó su huella en los números comerciales: en 2019, las ventas anuales superaron los 300 millones de euros. En 2020 cayó a poco menos de 100 millones y la pérdida fue de 83 millones de euros.

Está claro para Jochen Köckler que el Centro de Exposiciones de Hannover todavía está muy lejos de alcanzar los números de ocupación en el pasado: “Hemos pasado por una reestructuración profunda, y nuestra empresa no ha logrado eso en 75 años”, dijo. Quiere seguir invirtiendo en formatos digitales: en el futuro se tratará más de interacción, y las transacciones comerciales reales también se pueden realizar digitalmente, una de las promesas clave de su feria comercial.

Además, el organizador quiere organizar ferias comerciales con más frecuencia que en el pasado. “Ya pasaron los tiempos en los que podíamos presentar económicamente nuestra empresa en dos ferias comerciales”, dice Kochler. “Definitivamente queremos hacer negocios de exposición durante todo el año”.

