¿Es inminente una gran explosión en KSC?

En el Karlsruher SC las cosas no van bien en este momento. En la liga, el equipo de Aichner no ha logrado una victoria en cinco partidos y ocupa el decimocuarto lugar en la tabla con nueve puntos en nueve partidos. Además de la miseria deportiva, las discusiones dentro del club causan aún más malestar.

Disturbios en KSC

En primer lugar, un artículo del periódico Badische Neusten Nachrichten (BNN) suscitó debates. Según el diario, el ex salvador del KSC y ex presidente del club, Gerhard Sailer, sólo recibió una entrada para la tribuna este, por lo que se dijo que ya no volvería al estadio.

KSC vs 1. FC Kaiserslautern | Foto de : Mia

KSC respondió en un comunicado y anunció que “en principio, todos los ex presidentes están invitados a cada partido en el nuevo Worlds of Hospitality en la tribuna oeste. KSC, el Prof. Dr. Seeler y su familia tienen la responsabilidad de asistir a los partidos en casa de forma regular”. de forma continua.”

Poco tiempo después, una entrevista con el ex planificador del equipo Necat Aygun encendió otro incendio bajo el techo del KSC. También en este caso la Comisión de Valores respondió con una declaración detallada y acusó a Aegon de difundir información falsa.

Las diferencias en la presidencia se hicieron cada vez más evidentes

Pero caliente: los dos vicepresidentes, Günter Pilarski y Michael Müller, no participaron en la redacción de la carta. Al menos eso es lo que informó Martin Müller en BNN.

Martin Müller en la asamblea general. | Foto: Fotografía Carmel/TMC

“Simplemente informamos al director general que esta publicación se publicaría. Yo personalmente no podía confirmar nada falso en el contenido de las declaraciones de la entrevista de Nikat Aygun, siempre y cuando conociera los hechos básicos. Por supuesto, podía comentar los hechos que no los conocía: “No puedo. Si puedo decir algo, incluso puedo decir que me dieron razones distintas a las mencionadas en la aclaración sobre la falta de cooperación con el Galatasaray”, dijo Mueller en sus declaraciones. el diario.

Ya no queda nada de la euforia que sentí en el parque de vida silvestre en el verano. El club también pareció tenerlo claro y se dirigió una vez más al público en forma de carta abierta.

Una carta abierta es el siguiente nivel de escalada

En la carta, el club nos llama a seguir unidos. Están convencidos de que el camino elegido aumentará las posibilidades de éxito deportivo, pero también pueden comprender que los aficionados estén decepcionados.

Al parecer, están enfrentados: el director general de KSC, Michael Becker, el presidente Holger Siegmund Schulz y los vicepresidentes Günter Pilarski y Michael Müller. (desde la izquierda) | Foto: Fotografía Carmel/TMC

“Está en la naturaleza de las cosas que una operación como ésta no siempre sea recibida positivamente por todos los involucrados y no siempre se lleve a cabo con calma. También podemos comprender la decepción de algunas personas. Independientemente de esto, seguimos firmemente convencidos de la importancia de esta operación.” “Elegimos este camino porque “constituye la base para aumentar permanentemente la probabilidad de éxito deportivo y económico”, decía la carta.

La carta termina con las palabras: “Para que podamos volver a celebrar con ustedes los éxitos deportivos lo antes posible, necesitamos sobre todo calma, cohesión y unidad. Así que centrémonos todos en seguir dando forma al futuro de KSC”. positivamente y centrarnos en nosotros mismos a corto plazo para centrarnos en ¡El próximo partido importante será en casa contra el Schalke 04! Saludos en azul y blanco desde Wildpark”.

Los vicepresidentes no firman

Seguido de numerosas firmas de los responsables del Karlsruhe SC. Por ejemplo, del presidente Holger Siegmund Schulz, del director general Michael Becker, de todos los jefes de departamento, de todos los miembros de la junta directiva, del consejo de socios y del consejo de departamento.

Günter Pilarski y Martin Müller. | Foto: Fotografía Carmel/TMC

La lista de firmas detrás de la carta incluye un total de 37 nombres. Pero en la lista faltan dos nombres: Günter Pilarski y Michael Müller. Vicepresidentes y miembros del consejo asesor de KSC.

Ambos apoyaron al ex director deportivo en la votación para despedir a Oliver Crozier y lo confirmaron públicamente en repetidas ocasiones. Fueron votados en su momento por Holger Siegmund Schulz, Thomas Hooke y Christian Fischer, quienes también firmaron la carta.

Asamblea General el 4 de diciembre

Ahora que Pilarski y Müller no han firmado, ahora debería quedar claro para todos cuán grande es la brecha dentro del consejo asesor del KSC. Más discusiones parecen inevitables. La reunión general del Consejo Supremo del Partido Comunista del 4 de diciembre debería ser emocionante, incluso si no se planean nuevas elecciones.

Por cierto: También buscará en vano el nombre de Christian Eichner en la lista. Sin embargo, se puede suponer que apoyará a su jefe de departamento, Sebastian Friis.

Carta abierta completa de KSC:

Estimados socios, aficionados y socios del Karlsruher SC:

Junto con usted pudimos inaugurar el nuevo estadio en verano con un emocionante partido inaugural contra el Liverpool. Un evento inolvidable que despertó gran emoción y expectación.

El KSC libra una competición muy dinámica y fuerte en la 2.ª Bundesliga. Semana tras semana los resultados demuestran lo equilibrada y apasionante que es la liga. Por eso, es importante que usted y nosotros clasifiquemos correctamente nuestras expectativas a lo largo de esta temporada. El objetivo sigue siendo alcanzar los 40 puntos lo más rápido posible.

En el proceso de finalización del estadio, KSC también completó un exitoso proceso de recuperación de varios años, durante el cual pudimos alcanzar a nuestros competidores en muchas áreas. Es natural que un proceso como éste no siempre sea recibido positivamente por todos sus participantes y no siempre se lleve a cabo con calma. También podemos comprender la decepción de algunos individuos.

De todos modos, seguimos plenamente convencidos del camino que hemos elegido, porque constituye la base para aumentar permanentemente las posibilidades de éxito deportivo y económico. El objetivo principal y principal es siempre el máximo éxito deportivo, a corto, medio y largo plazo, teniendo en cuenta la estabilidad financiera, para que Karlsruher SC esté posicionado de forma sostenible y exitosa para el futuro.

Además, seguramente hay muchas cosas en cada área de trabajo del proceso de cambio que podemos y mejoraremos junto con usted. Todos los interesados, especialmente todos los empleados y la dirección del Karlsruhe FC, siguen trabajando en este asunto con gran presión y en beneficio del club en el marco del proceso de desarrollo en curso.

Sobre la base de un análisis exhaustivo, recientemente se llevó a cabo una reorganización integral de todo el departamento de deportes. Las estructuras y los cambios estratégicos introducidos como resultado todavía tardarán algún tiempo en hacerse visibles.

Para poder volver a celebrar con vosotros los éxitos deportivos lo antes posible, necesitamos sobre todo calma, cohesión y unidad. ¡Así que centrémonos todos en seguir dando forma positiva al futuro del KSC y centrémonos en el próximo partido importante en casa contra el Schalke 04 a corto plazo!

Saludos azules y blancos desde el parque de vida silvestre.