Después de una emotiva entrevista con Voss-Tecklenburg: la reacción de la ex estrella alemana fue clara

La exseleccionadora nacional Martina Vos-Tecklenburg lleva meses sin hablar. Se ha hablado más de ello.

Después de que la selección alemana fuera eliminada de la ronda preliminar del Mundial, la Federación Alemana de Fútbol anunció a principios de septiembre pasado que Voss-Tecklenburg estaba enfermo. Más tarde fue criticada porque mientras tanto había dado dos conferencias, sin saber cuál sería su papel en el futuro en la selección nacional.

En uno Entrevista ZDF El hombre de 55 años comentó por primera vez sobre los últimos meses. En él habló detalladamente de su enfermedad y de los errores que cometió. Después de la eliminación del Mundial, informó presión en el pecho, ataques de pánico e insomnio. “Me desplomé por completo”, dijo Voss-Tecklenburg.

La Federación Alemana de Fútbol ni los actuales jugadores de la selección aún no han respondido a las declaraciones del ex seleccionador nacional. La situación también es un “tema difícil” para el exjugador nacional y experto en DAZN Trade Knack.

Crisis de la Federación Alemana de Fútbol: el ex jugador nacional Knack critica a ambas partes

En una entrevista con Watson, lo resumió diciendo: “Al final, las cosas salieron mal para todas las partes. Ninguna de las partes causó una buena impresión. “Esto es lamentable porque hemos destruido mucho de lo que construimos con la selección femenina en los últimos años”. Sin embargo, expresó su comprensión a los jugadores.

Como no estaba claro cuándo regresaría Vos-Tecklenburg, jugadoras destacadas como Lena Oberdorf y Alexandra Pope expresaron su descontento por la situación poco clara de los entrenadores y la falta de manejo de la debacle del Mundial.

Torrid Knaak jugó 16 partidos internacionales con la selección alemana.

“Como jugador, siempre quieres saber qué pasará después y quién será la persona que determinará la filosofía del equipo en el futuro.“, dice Knaak. Al mismo tiempo, describe el final de Vos-Tecklenburg como una “vergüenza”, porque logró mucho con el equipo.

Pero después de la final del Campeonato de Europa de 2022, Vos-Tecklenburg finalmente fracasó porque las expectativas eran demasiado altas. Incluso en el período previo al Mundial, todo lo que se hablaba en el equipo giraba en torno a ganar el título. La seleccionadora nacional explicó en una entrevista con ZDF que no se sentía bien antes del torneo.

Voss-Tecklenburg distribuye tarjetas a la DFB y al equipo

Vos-Tecklenburg, que durante su enfermedad causó revuelo con sus conferencias, calificó de “complicada” la comunicación con la asociación durante su enfermedad. Luego calificó su aparición en el Día del Dentista como un error, pero al mismo tiempo cometió algunos pequeños golpes.

En la Federación Alemana de Fútbol se siente decepcionada por la gente que, en su opinión, la acusa de algo. También se siente un poco confusa sobre el equipo, que espera que trabajen más juntos en el futuro y “se comuniquen cuando sea necesario”.

Horst Hrubesch dirige ahora el equipo como entrenador interino y lo guiará hasta los Juegos Olímpicos de París el próximo año. “El corazón de Voss-Tecklenburg está con el equipo” y espera que “todos los involucrados aprendan rápidamente las lecciones de las cosas que no hicimos bien”.

Después de la vergonzosa eliminación en la ronda preliminar del Mundial, en el equipo corrieron muchos rumores de que Vos-Tecklenburg ignoraba a los jugadores y era terco.

Según Voss-Tecklenburg, pronto se celebrará una conversación “privada” con Bernd Neuendorf, presidente de la Federación Alemana de Fútbol. Ella quería tener la oportunidad de contarle algunas cosas “cómo me sentía y qué me afectó y tal vez me decepcionó y un poco me molestó”.

Voss-Tecklenburg fue elogiado por su frustrante entrevista

Voss-Tecklenburg también ha sido elogiada por su enfoque abierto al abordar sus problemas mentales.

Portal de noticias”t en líneaDestacó la importancia de que se hagan públicos conocimientos tan íntimos sobre la vida mental: “Esta transparencia es rara en los deportes competitivos y especialmente en el fútbol, ​​y por lo tanto es aún más valiosa”.

como eso “había ganado“La primera aparición pública de Voss-Tecklenburg fue recibida favorablemente. La FAZ especuló que la última palabra sobre este asunto, que llevó a todos los participantes a altibajos inesperados, aún no se ha dicho.

como eso “TallaElogió la franqueza del ex seleccionador nacional. En la entrevista, habló con “una franqueza a veces sorprendente sobre sus problemas de salud”.