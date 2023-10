La estrella de la Bundesliga Julia Gowen se avergüenza en una ronda de prueba

Julia Guinn ha vuelto a convertirse en pieza importante de la selección alemana tras sufrir una rotura del ligamento cruzado. Foto: imagen imágenes/foto2press

Deportes

El viernes contra Gales y el próximo martes en Islandia, la selección femenina alemana tiene un objetivo claro: se necesitan dos victorias. Sólo así las mujeres de la DFB podrán mantener sus posibilidades de clasificarse para el torneo olímpico de fútbol del próximo verano en París a través de la Liga de las Naciones.

Para poner las cosas en marcha, incluso el canciller federal Olaf Scholz asistió al entrenamiento del martes. “Para mí fue una experiencia especial poder ver un poco de entrenamiento. Estoy deseando que llegue el próximo partido contra Gales. Hay grandes esperanzas puestas en esto, los Juegos Olímpicos son un tema muy importante. ” 65 años.

Después de una derrota por 2-0 al inicio de la UEFA Nations League, el equipo alemán ya no pudo cometer ningún error.

A pesar de la constante presión y la situación que rodea a la seleccionadora nacional Martina Vos-Tecklenburg, el ambiente en el equipo es relajado y relajado. Así lo demuestra un duelo de competición entre Julia Gwen, Sarai Linder, Linda Dallman y Janina Ming, que la asociación publicó en su canal de YouTube.

Equipo DFB: Gwen no conoce a sus oponentes en la Liga de Naciones

En el Five Second Challenge, equipos de dos personas deben nombrar tres términos sobre un tema específico en cinco segundos. Después de respuestas inicialmente muy seguras y rápidas, Saray Leander no logró enumerar tres capitales. “Berlín, Bremen”, dice, pero luego empieza a dudar y añade “Bayern” a las risas de los demás.

Por un momento surge la confusión sobre si deberían ser las capitales de los estados alemanes o del mundo. Pero pronto queda claro para todos que Baviera está equivocada en todos los aspectos y estallan de nuevo grandes carcajadas.

También es una gran alegría que la estrella del Bayern, Julia Guinn, no pudiera nombrar a tres oponentes en su grupo de la Liga de Naciones de la UEFA en cinco segundos. Lo único que se le ocurrió fue Islandia y Dinamarca, para deleite de Linda Dallman y Janina Ming. Gwen pregunta torpemente a la cámara: “¿Podemos saltarnos esto?”

Las mujeres de la Federación Alemana de Fútbol provocan confusión y risas con sus respuestas

Pero sus rivales Linda Dallman y Janina Meng también provocaron caras de confusión con sus respuestas. Ming, de Friburgo, señala que “las alcachofas, los champiñones y el ajo” no pertenecen a la pizza y recibe miradas confusas de todos. “Sólo enumeré tres cosas”, explica su respuesta.

Luego Linda Dallman no incluyó tres personajes de Harry Potter. “Hermione, Harry, Potter y el asqueroso”, dice, sonriendo. Ella llama a esta “criatura repugnante” “Gondolf” y nuevamente provoca fuertes carcajadas de los otros tres. Para Julia Gwyn, esto plantea la pregunta de quién debería ser.

Gwen especula que Dalman podría referirse a Gollum. “¿Cómo se llama esa cosa que siempre estaba en el armario?”, pregunta Dallman. Entonces Gwen pronto tiene claro que se refería a Dobby.