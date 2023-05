ESC 2023 en vivo: Lo más destacado de Liverpool

hamburguesa Banda de rock oscuro Lord of the Lost Ella engatusa a lo largo de la línea y llena el escenario ESC como si estuviera actuando frente a una multitud de heavy metal de Wacken.

En una impresionante actuación en un diseño de escenario rojo sangre, aquí Fuentes de fuego y aventuras con fuegos artificiales Un tiroteo que haría llorar a cualquier fanático de Rammstein.

El cantante Chris Harms actuó con un ajustado traje de látex rojo, y el traje mostró mucha pierna en el lado derecho y algunos tatuajes. Después de más de tres minutos de actuación, ahí estaba en Liverpool Aplausos largos y fuertes. La banda fue muy bien recibida en Inglaterra.

Expertos como el candidato del Consejo Económico y Social alemán de 2018, Michael Schulte, o el comentarista de ESC Peter Urban han escrito al equipo de Hamburgo con anticipación. Grandes oportunidades a.

Schulte explicó antes de la proyección: “Creo que Lord Of The Lost tendrá mejores oportunidades que nuestro trabajo en los últimos años. Creo que tienes que sobresalir”. Urban dijo en una entrevista con Gala: Mi consejo de ubicación para Lord Of The Lost es el #8.

Finlandia se atreve al cha-cha-cha con ropa de Berghain con Käärija

La contribución de este año de Finlandia tendrá algo como esto en Discoteca berlinesa Berghain o en el KitKat-Club se puede visitar

Käärijä de Finlandia y sus Pink Dancers interpretan “Cha Cha Cha Cha”. © IMAGO / TT

Con “Käärija”, el país escandinavo envía a un cantante a la carrera Mangas abullonadas de látex y pantalón de cuero negro. ¿Quieres motivar a todo un cuarteto de baile rosa con largas correas de perro a ‘cha cha cha’?

La banda ucraniana “Heart of Steel” iza la bandera

La contribución musical de Ucrania, ganadora del ESC del año pasado, se basa completamente en los colores amarillo y azul este año. La banda cantó “Heart of Steel” en un mar de luces azules y amarillas interrumpido por un espectáculo de láser azul y amarillo.

La princesa Kate sentada al piano para asistir a un curso ESC

Hubo una sorprendente aparición cinematográfica en la final del Festival de la Canción de Eurovisión (ESC) en Liverpool el sábado por la noche. La princesa Kate, de 41 años, se sentó al piano en un mini clip de competencia de canto, como lo demuestra la cuenta de Twitter ESC.

La esposa del heredero al trono, el príncipe Guillermo (40), lució un vestido azul. Ella dijo: “Una bienvenida real” en la final de ESC.

Todos los finalistas en la breve reseña. ¿Quién ganará el Festival de la Canción de Eurovisión?

Desfile de disfraces ESC: caparazón acolchado, cisne rojo, vestido de la Torre Eiffel

Este año, los disfraces de los artistas se eclipsan entre sí en términos de absurdo. Con “Luke Black” Serbia envió un cantante a la carrera Vestido como “El pequeño vampiro” Se levanta en un caparazón gigante al comienzo de la canción, luego le quita las mangueras a sus compañeros bailarines vestidos como robots.

El cantante Luke Black de Serbia se levantó vestido con un caparazón blanco al comienzo de su actuación en ESC. © IMAGO / TT

La banda francesa “La Zarra” actuó con un vestido negro que finalmente se extendió hasta el techo, entregando un premio a la cantante La aparición de la Torre Eiffel Concedido, según lo juzgado por el comentarista de ARD Peter Urban.

El vestido de “La Zarra” de Francia convirtió a la cantante en una tormenta celestial. © IMAGO / TT

El cantante “Mimicat” de Portugal intervino último traje de plumas rojas Esto hará palidecer a cualquier Bebo de Barrio Sésamo.

Destacado “Mimicat” de Portugal con el uniforme rojo “Bibo”. © IMAGO / TT

“Kalosh Orchestra” abre ESC con bailarines de casco de acero

La Orquesta Kalush abrió la Gran Final del Festival de la Canción de Eurovisión con una impresionante actuación en vivo.

El grupo de hip-hop ucraniano ganó el título ESC el año pasado con su canción “Stefania”. Al comienzo de la final de este año, no solo la banda de cinco integrantes usó el escenario, sino también sus músicos. A la moda de la fregona Hacer cola.

La Orquesta Kalush de la ESC ucraniana abrió este año con una impresionante actuación en vivo. © IMAGO / TT

Todo un séquito de bailarines y tamborileros con uniforme militar actúan con trajes típicos o, a veces, también En forma de casco de acero. El comentarista de ECOSOC de este año, Jan Boehmermann, no pudo evitar comentar sobre esto.

Con el conjunto “Kalosh Orchestra” Ucrania fue el Festival de la Canción de Eurovisión ganó el año pasado. De acuerdo con las reglas del ESC, se suponía que Ucrania albergaría la competencia de este año. Como eso hubiera sido demasiado peligroso, el evento se trasladó a Liverpool, Inglaterra.

Posiciones finales ESC 2023: Austria (Tía y Salina) Portugal (imitar) Suiza (Remo Fourrier) Polonia (Blanka) Serbia (Luke Black) Francia Chipre (Andrew Lambrou) España (Blanca Paloma) Suecia (Lorena) Albania Italia (Marco Mengoni) Estonia (ALECA) Finlandia República Checa Australia (Voyager) Bélgica (Gustav) Armenia (morena) Moldavia (Pasha Parveni) Ucrania (corazón de acero) Noruega (Alessandra) Alemania (Señor de los Perdidos) Lituania (Monika Linkyte) Israel (Noé Kirill) Eslovenia (comodín fuera) Croacia Reino Unido (May Mueller)

ESC es el concurso de música más famoso del mundo. Se lleva a cabo por 67ª vez este año. Se aplican reglas estrictas: entre otras cosas, las canciones no pueden durar más de tres minutos y están prohibidos los textos, discursos y gestos de carácter político, así como los anuncios publicitarios.

Los comités de arbitraje de cada uno de los 37 países participantes y el público de los países participantes aportan la mitad del total de puntos. Solo diez países obtienen puntos. El moderador Elton anunciará los puntos sobre Alemania. Como los chicos de Lord of the Lost, viene de St. Pauli. (con agencias)