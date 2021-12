Escándalo de wirecard: nuevas dudas sobre la proyección de EY.

exclusivo



Estado: 15 de diciembre de 2021 5:13 a. M.

Según información de BR Recherche, Wirecard estuvo a punto de revelarlo en la primavera de 2019. Los auditores de EY aprobaron el balance a pesar de muchas inconsistencias.

Escrito por Arne Meyer-Fonfinger y Joseph Stroli, R

Wirecard está de vuelta en la pared en la primavera de 2019: después de los informes de los medios de ventas falsas en Asia, el precio de las acciones se derrumba drásticamente. Está previsto que el balance del ejercicio fiscal 2018 se presente a finales de abril. Los antiguos auditores de Wirecard en EY prepararon una presentación para el consejo de supervisión con anticipación. Ella está mintiendo BR. Investigación Antes.

En él, EY explica: Las ventas de muchas de las afiliadas de Wirecard en Asia son “inexistentes”. Se trata de unos diez millones de euros, que, según EY, se ha contabilizado. También consta en esta presentación: Wirecard ha sumado una facturación de 11 millones de euros a su balance. Estos provienen de supuestas ventas de software por parte de Wirecard, una subsidiaria con sede en Dubai. Pero estas rebajas también se retrasan BRBúsqueda no encontrada.

Expuesto, pero no en el balance

Las acusaciones de un negocio falso reservado completamente en Asia son serias: Wirecard ya había encargado al bufete de abogados Rajah & Tann, con sede en Singapur, que investigara el negocio falso en 2018. La razón fueron los consejos de los denunciantes a las sedes corporativas. El informe final del bufete de abogados estará listo en abril de 2019. Resultado: Las transacciones simuladas incluyeron manipulación del balance, falsificación de documentos y fraude.

EY también estaba al tanto de este informe. “Si manipula conscientemente los contratos y hace contratos que no existen, entonces para mí eso es una manipulación consciente de la contabilidad y no solo un descuido”, dijo Hansrude Lenz, profesor de auditoría en la Universidad de Würzburg.

Las ventas recientemente innovadoras compensan las ofertas falsas

En su informe anual de 2018, Wirecard presenta la situación de forma diferente: solo afirma que unas ventas de diez millones de euros se “registraron tentativamente en las unidades de negocio equivocadas del grupo”. “Después de la corrección, todo el negocio de software se registró en la unidad de negocio correcta del grupo”. Así que solo un error en la reserva.

De hecho, el proveedor de servicios de pago con sede en Aschheim ha compensado las ventas registradas en el balance con supuestas nuevas ofertas de software. Pero, ¿de dónde proceden estas nuevas ventas? La atención se centra en la subsidiaria de Wirecard, Cardsystems Middle East en Dubai. Se dice que vendió su software de procesamiento de pagos a dos empresas en 2017. Once millones de euros. Se reservará por primera vez en abril de 2019.

El enigmático papel de Chan Chee P.

Se dice que el software fue comprado por una empresa llamada Synergistics, también con sede en Dubai, y una empresa de viajes en las Maldivas llamada “LetsGoMaldives”. Los auditores le piden a Wirecard que proporcione evidencia de estas nuevas ventas.

Sin embargo, al examinar los documentos presentados, parece que EY no notó muchas inconsistencias. Según Wirecard, los acuerdos de software entre Cardsystems, Synergistics y LetsGoMaldives se completaron en 2017. Fue diseñado por un empresario malasio llamado Chan Chee P., sobre todo, porque este hombre ya estaba involucrado en los acuerdos ficticios reservados por completo en Asia. .

En opinión del profesor Hansrudy Lenz, experto en balances generales, EY ahora debe sacar conclusiones a más tardar: “Si este corredor sale por una puerta, por así decirlo, y regresa por la otra puerta y transfiere ventas a otras empresas que nunca antes había sucedido, por supuesto, debe tener que aprovechar esta oportunidad para investigar más de cerca “.

Entonces, EY debería haber notado que en la primavera de 2019 no había evidencia de los supuestos pagos de comisiones. Porque Chan Chee P. facturó solo 1 millón de euros el 22 de julio de 2019 para negociar el nuevo acuerdo de software.

‘Nunca escuché antes’ del supuesto corredor de software

El director gerente del portal de viajes LetsGoMaldives, uno de los supuestos compradores de software, no desea ser entrevistado. Dice por teléfono que nunca ha oído hablar del agente Chan Chee P. y sus empresas. No existe ningún contrato para la entrega del software Card Systems de Wirecard.

El jefe del segundo supuesto comprador de software de Synergistics, Tariq M., eliminó su perfil en línea en la red laboral LinkedIn inmediatamente después BR. Investigación Envíale un cuestionario. No responde a los mensajes de texto. Se alega que los examinadores de EY se reunirán con él en Dubai en la primavera de 2019. Por lo tanto, aparentemente no se dan cuenta: Tariq M trabaja en la policía local, en ese momento en el campo de la lucha contra el lavado de dinero.

Diez millones de euros para el exjefe del servicio de inteligencia libio

Otro proceso interesante: Wirecard, subsidiaria de Cardystems, originalmente no tenía software. Los compras por BR. Investigación Los supuestos documentos fueron evaluados en agosto de 2017 por una empresa llamada PMFG. También debe estar en Dubai. La empresa no está registrada allí. Además, PMFG no emitió sistemas de tarjetas con una factura de diez millones de euros hasta casi dos años después, durante la auditoría en curso de 2019. El consejo de administración de Wirecard libera inmediatamente el importe a transferir.

Sin embargo, la cantidad se transferirá a la cuenta “Aegean Danismanlik”, es decir, a otra empresa. Está en Estambul. Según el registro mercantil, Rami Al-Obaidi está registrado como socio. Es cercano a Jean Marsalek. Una simple búsqueda en Internet en la primavera de 2019 podría haber demostrado que se trataba de un exjefe del servicio de inteligencia libio. EY no se equivocó.

EY explica de forma detallada BR-Una solicitud general de que los auditores “hayan llevado a cabo amplios procedimientos de auditoría y hayan adaptado la auditoría a la información disponible en ese momento”.

Más ofertas de software falsas

después BR-La investigación debería haber hecho que EY sospechara de otras ventas de software. Porque: Cardsystems, filial de Wirecard, quiere vender el supuesto software de servicios de pago a otras nueve empresas por un total de casi 40 millones de euros. Algunos clientes compraron el software antes de que Cardsystems lo comprara ellos mismos. Esto también es evidente en la documentación. EY no pareció darse cuenta.

Al-Morsalek y el Fondo de Riqueza Soberana de Arabia Saudita

Uno de esos acuerdos de software es particularmente llamativo. Muestra cómo el ex miembro de la junta Jan Marsalek se propuso probar acuerdos fantasmas. Se trata de una supuesta empresa conjunta con el Fondo Estatal Saudí. Nombre del proyecto: “Venum”. En marzo de 2019, Wirecard creará una presentación de esto y anunciará que está en contacto con el ex CEO de Siemens, Klaus Kleinfeld. Kleinfeld trabajó como asesor de la Corte Real de Arabia Saudita en 2017 y 2018.

Pero el proyecto pronto se desvaneció. No se ha pagado una factura de 3,4 millones de euros por el software que Wirecard afirma haber entregado. EY tiene objeciones a esto, pero las ventas permanecen en el balance. Finalmente, Wirecard recibió una certificación no calificada de EY en abril de 2019.

¿Se puede proteger mejor a los inversores?

Para el político del FDP Florian Tonkar, quien formó parte del comité de investigación de Wirecard, está claro: si Wirecard hubiera tenido que admitir los acuerdos falsos en abril de 2019, “la compañía habría terminado más rápido. Él habría sufrido mucho menos daño que lo que lamentablemente sucedió”. En el final.”

El enfoque de EY para investigar negocios de software sospechosos podría ser apropiado para decenas de miles de inversores. Hasta ahora, han fallado en la corte con las reclamaciones de compensación, entre otras cosas porque los jueces asumen que EY no puede probar nada incorrecto.