Estaba claramente mejor poco antes de pasar del Heidenheim al Benfica

El máximo goleador del Heidenheim, Jean-Niklas Besti, parece dispuesto a dar un paso rápido al Benfica Lisboa. Eso parecía diferente el miércoles cuando hablamos con Kicker.

Al parecer, tras dos años en Heidenheim está a punto de decir adiós: Jan-Niklas Best. imagen/ibner

Los problemas que enfrenta el entrenador Frank Schmidt en el 1. FC Heidenheim después de una primera temporada muy fuerte en la Bundesliga son cada vez mayores. Después de Eren Dinksy (Friburgo) y Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach), el FCH también parece perder a su máximo goleador, Jan-Niklas Best. Como informó el jueves el experto en fichajes Fabrizio Romano, el jugador de 25 años ya se encuentra en Lisboa para pasar el reconocimiento médico con el Benfica y firmar un contrato de cinco años.

Ni los directivos de Heidenheim ni el propio Best dieron la impresión de que su futuro pudiera quedar claro en un futuro próximo en el campo de entrenamiento en Tirol del Sur. Aunque despedirse un año antes de que expirara su contrato siempre fue una posibilidad, el cambio repentino fue una gran sorpresa.

MEJOR: “Nunca olvidaré de dónde vengo”

“Estoy aquí ahora mismo, continuando con lo de siempre, como el año pasado y el año anterior”, dijo Best a Kicker el miércoles cuando se le preguntó sobre sus planes futuros. “Por supuesto que sé lo que tengo en el club, y el aprecio y la confianza en mí es grande. Nunca he olvidado de dónde vengo y cómo fueron las cosas. Por eso me siento tan cómodo en este momento, probablemente sea eso”. “Siempre es una cuestión personal. “No puedo decir nada más al respecto por el momento, veremos qué pasa”.

Los responsables de la toma de decisiones del FCH pueden esperar una tarifa de transferencia considerable, que podría estar en el rango de millones de dos dígitos, pero no vieron ninguna razón para dejar necesariamente que Beste se fuera este verano a pesar de que su contrato expira. El lateral izquierdo, que llega procedente del Jan Regensburg en 2022, acabó la pasada temporada como máximo goleador de su equipo con ocho goles y 13 asistencias en 31 partidos.

En el Benfica y el entrenador Roger Schmidt parece dispuesto a jugar como lateral izquierdo. Como tal, inició su carrera profesional, que finalmente le llevó a la selección alemana. Después de que el seleccionador nacional Julian Nagelsmann lo nominara para partidos internacionales en marzo, Best sufrió una distensión en el músculo aductor. No llegó a la plantilla de la Eurocopa.