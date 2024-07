¿Se repetirá el partido de cuartos de final de la Eurocopa entre Alemania y España?

Página principal Deportes fútbol

de: Christoph Wutz

Una petición online pide una nueva edición de los cuartos de final del Campeonato de Europa. Pero varias razones arruinaron las esperanzas de los aficionados alemanes.

Stuttgart – Las circunstancias de la derrota de Alemania en cuartos de final ante España en casa en la Eurocopa siguen generando controversia. En el centro del debate: la mano de Marc Cucurella en el área española. El árbitro Anthony Taylor no lo consideró un delito penal y no concedió un tiro penal.

Esto no sólo enfureció al ex capitán de la selección alemana, Michael Ballack, sino que también enfureció a muchos aficionados al fútbol en Alemania. Ahora, cientos de miles de aficionados exigen una repetición de los cuartos de final del Campeonato de Europa en una petición en línea. Pero el nuevo evento es casi imposible.

Tras el escándalo arbitral en la Eurocopa: ¿repetición de Alemania contra España?

Después del escándalo arbitral en los cuartos de final del Campeonato de Europa en Stuttgart, muchos aficionados de la DFB siguen muy enfadados. A pesar de la decepción y la iniciativa mostradas por muchos aficionados, es poco probable que se repita el partido entre Alemania y España.

Esto se debe principalmente a que el árbitro Taylor evaluó directa y activamente la situación que rodea a Jamal Musiala y Mark Cucurella. Desde el punto de vista del árbitro, esta es una decisión realista que se aplica en el fútbol.

Incluso si Taylor se equivocó en su decisión, la evaluación no puede revisarse retrospectivamente. No importa si el árbitro siguió las reglas correctamente o no. Además, según la UEFA, ha hecho un muy buen trabajo. La UEFA reforzó el informe arbitral imagen Según el polémico panorama de la Eurocopa. Las instrucciones secretas de la UEFA podrían haber influido.

Muchos aficionados alemanes esperan que se repita el partido tras el polémico penalti en los cuartos de final de la Eurocopa contra España. Pero no saldrá nada de ello. © Divodi/Sven Simon/Imago

Cuartos de final DFB-Elf: Las limitaciones de tiempo pueden hacer imposible una nueva edición

Sin embargo, teniendo en cuenta el calendario de la Eurocopa, será muy difícil, si no imposible, disputar una revancha. Incluso poco antes de la semifinal entre España y Francia del 9 de julio (aquí puedes encontrar toda la información sobre la retransmisión televisiva), la UEFA no había anunciado una investigación o una reevaluación del balonmano de Cucurella (a 8 de julio).

Sin embargo, ya era demasiado tarde para empezar a reorganizar de una forma u otra el polémico partido de cuartos de final. Incluso entonces: los criterios logísticos probablemente acabarían con las esperanzas de los aficionados alemanes de que se repita el encuentro.

Por balonmano: la repetición puede incitar al rival danés a jugar

Sólo se deberá aclarar inmediatamente el lugar y el horario del partido y el aplazamiento de los partidos siguientes. Esta será una tarea enorme para los organizadores y difícilmente posible.

Además, no habrá objeciones por parte del resto de participantes: tanto de los equipos restantes como de aquellos que se hayan podido sentir agraviados por las valoraciones de otros árbitros durante el torneo. Esto probablemente pondrá en acción a los daneses, que también tuvieron que aceptar una dura decisión de penalización en octavos de final contra Alemania.

Aunque puede que no vuelva a suceder, el espectáculo del balonmano en los cuartos de final de la Copa de Alemania probablemente seguirá siendo tema de discusión. También el patrocinador del Bayern, Uli Hoeneß, expresó su opinión sobre la situación en el partido entre Alemania y España. (wok)