¿Estamos ante otra ola de otoño? Paramédico d clasifica pájaros carpinteros

El ministro federal de Salud, Karl Lauterbach, confirmó el viernes (30 de septiembre) que está revisando la situación epidemiológica actual.: “Estamos claramente al comienzo de la ola otoño-invierno”. Corona ya no está en el ojo público. Sin embargo, se debe hacer todo lo posible para evitar una “situación de estrés adicional”. Porque la ola no llegará sola, Lauterbach explicó en Berlín que “el otoño no será fácil”.

medico general dr. Christoph Specht en conversación con RTL. “Si observamos otras enfermedades infecciosas, encontramos exactamente lo mismo. Este es el caso del otoño”. ayuda vacunación Puede protegerse bien de los peligrosos síntomas de la enfermedad, pero: “Debido a que el virus es altamente contagioso, no podemos evitar la infección”.

El médico cree que está mal centrarse demasiado en los números crecientes. El virus está en todas partes y, por supuesto, continúa causando infección. Sólo: por uno de omicrón– Variable no tan mala como antes – Delta Por ejemplo, y sobre todo debido a la mayor inmunidad de la población, el virus Corona ya no representa el peligro que era hace uno o dos años.

