Este filtro realmente limpia, algunos se dejan engañar

Jungle Camp 2023: estas estrellas están ahí fuera



Jungle Camp entra en su temporada número 16 el 13 de enero. Todos los años, los espectadores de RTL quieren saber: ¿Cuánto ganan los nominados? El antiguo campo clasifica las tarifas que recibirán las celebridades en 2023.

Después de semanas de especulaciones, el gato está fuera de la bolsa: poco menos de un mes antes del comienzo de la temporada, Bild ha revelado todos los candidatos para el campamento de la jungla. La emisora ​​confirmó las doce celebridades al día siguiente. Cualquiera que ahora piense que el tiempo de la especulación ha terminado, se equivoca. Ahora que todos los participantes de I’m a Celebrity Get Me Out of Here (IBES) son conocidos, muchos se preguntan: ¿Cuánto dinero reciben las celebridades por exhibirse en público mientras comen grillos?