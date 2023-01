La hija de Sodder, Gloria-Sophie Burkandt, se separa repentinamente: “Simplemente no encaja”

En el Oktoberfest de Munich, todavía estaban felizmente enamorados, pero ahora vuelven a tomar caminos separados: Gloria Sophie Burkandtla hija del primer ministro bávaro marcus soder (CSU), rompió con su novio. Duró poco entre la modelo y el emprendedor financiero florian murth. Pero el joven de 24 años tiene una explicación muy simple para eso.

Gloria-Sophie Burkandt suele dar poca información sobre su vida privada y amorosa. también en el de ella página de instagram Publica con moderación, a pesar de que tiene más de 61.000 seguidores allí. Sobre pastar En octubre pasado, hizo su primera aparición pública con su novio de 33 años. En el proceso, también se convirtió en diferencia de tamaño De los dos claramente: la modelo mide 1,85 metros de altura, mientras que la altura de Florian Muerth es de solo 1,77 metros.

La separación de la hija de Söder: Gloria Sophie Burkandt lo dice

Pero eso no es problema para la hija de Souder: “El tamaño no es importante, sin embargo energíaEsto es entre dos personas. Él piensa que es genial que yo sea tan grande. Ella dijo en ese momento que lo más importante es que los dos estén felices el uno con el otro. periódico de imagen. Pero después de solo unos meses, volvió a estar soltera como ella. fotografía ha traicionado “Sí somos no una pareja Más”, confirmó la relación.





Burkandt y Morth se conocieron hace tres años. Al principio, su conexión era puramente profesional: dir empresario financiero La modelo estaba pendiente de una oferta de trabajo. Linkedin escrito para ella, pero inicialmente fue ignorado hasta que llegó la primera cita varios meses después.

motivo de sorpresa Separación: “Ambos tenemos la impresión de que no nos llevamos bien”. Pero estás bien. En una entrevista anterior, ya había mencionado que le resultaba difícil encontrar la pareja adecuada. “Me cuesta encontrar un hombre de mi edad con quien me pueda llevar bien intelectualmente En el mismo nivel”, dice la joven de 24 años, quien estudió administración de empresas y está escribiendo su tesis doctoral sobre “Greenwashing en la industria de la moda”.

