Estos productos son perfectos para ayudarte a reducir grasa

Existe una amplia gama de productos para adelgazar disponibles en las farmacias. Pero, ¿las pastillas y los polvos cumplen lo que prometen? Puedes descubrir aquí cuándo tiene sentido y cuándo no.

En el vídeo: Perder peso con las sales de Schuessler: ¿qué se esconde detrás del supuesto secreto?

Ayudas para bajar de peso: ¿útiles o ineficaces?

Los productos para bajar de peso prometen uno Pierde peso rápidamente sin hacer ejercicio. o cambio de dieta. Pero como dijo la Cámara Federal de Farmacéuticos, está trabajando Pérdida de peso Solo con productos para bajar de peso. Corto plazo.

¿Quieres exceso? Deshazte de los kilogramos de forma permanente.? Entonces es importante asegurarse de consumir menos calorías de las que quema. (deficiencia calórica) Además Ejercicio. Los músculos entrenados estimulan Metabolismo También contribuye a quemar grasas. La tasa metabólica basal del cuerpo aumenta.. La tasa metabólica basal es la cantidad de energía que utiliza el cuerpo cuando está en completo reposo para mantener sus funciones básicas.

Si se cumplen estos requisitos, es posible apoyar la pérdida de peso con productos adelgazantes de farmacia.

Estos son los mejores consejos de fitness para principiantes.

Productos adelgazantes de farmacia: Estos productos están disponibles

Si desea complementar su dieta y programa de ejercicios con productos para adelgazar, lo mejor es buscar asesoramiento en la farmacia. Las preparaciones más comunes incluyen bloqueadores de lípidos, agentes de carga, diuréticos y suplementos nutricionales.

Supresores del apetito y bloqueadores de grasas.

Algunos productos farmacéuticos para bajar de peso actúan como supresores del apetito o bloqueadores de grasa. Su objetivo es aumentar la sensación de saciedad o Reducir la absorción de grasa en el cuerpo.. Los bloqueadores de grasa se toman con los alimentos, lo que significa que aproximadamente un tercio de la grasa no es absorbida por el cuerpo, sino que se excreta sin ser digerida.

Estos preparados suelen contener ingredientes como Orlistat o Garcinia Cambogia. Orlistato Pertenece a los inhibidores de la lipasa que reducen la absorción de grasas en el organismo. Actúa bloqueando la actividad de las enzimas en el intestino que descomponen las grasas.

Los que están en una maceta tropical garcinia camboya Aparición natural de ácido de fruta, Ácido hidroxicítrico (HCA), que se dice que aumenta el metabolismo y reduce el hambre. Sin embargo, su impacto suele ser modesto y tiene potencial Efectos secundarios Síntomas asociados, como diarrea, flatulencia y otras molestias gastrointestinales. Orlistat puede unirse a vitaminas liposolubles, lo que puede provocar una deficiencia a largo plazo de estas vitaminas y ácidos grasos esenciales.

Además, los fármacos liposolubles pueden excretarse con grasas no digeridas y, por tanto, volverse ineficaces. No tome estos productos adelgazantes de farmacia salvo previa consulta con un médico especialista.

Vídeo: Así puedes evitar los antojos de comida

agente hinchante

Los agentes hinchantes consisten en glucomanano, celulosa, colágeno, alginato u otros rellenos que se hinchan en el estómago y entran al cuerpo. Sensación artificial de saciedad conectar. Dado que tienen un efecto mecánico y se excretan completamente, no se consideran medicamentos, sino productos sanitarios.

Diuréticos

Los diuréticos son medicamentos que… Aumento de la excreción de agua y electrolitos por los riñones.. Esto provoca una pérdida de peso temporal a medida que el cuerpo pierde agua. Las personas que sufren de retención de agua o edema pueden beneficiarse de este tipo de producto para adelgazar porque elimina el exceso de líquido del cuerpo.

Tenga en cuenta que cuando toma diuréticos no se pierde grasa corporal, sólo agua. La pérdida de peso suele ser temporal porque el cuerpo absorbe agua fácilmente.

El uso excesivo de diuréticos puede ser peligroso Efectos secundarios Como deshidratación, desequilibrio electrolítico y mayor riesgo de arritmia. Por lo tanto, utilice diuréticos sólo bajo supervisión médica y después de un cuidadoso diagnóstico y evaluación de sus necesidades individuales.

Suplementos nutricionales

Algunos productos para bajar de peso están disponibles en las farmacias en forma de complementos nutricionales. A menudo contienen vitaminas, minerales y extractos de plantas… Aumentar el metabolismo Debería. Se recomienda precaución en este punto, ya que seguir una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente suele ser más eficaz que tomar suplementos nutricionales. Además, dosis muy elevadas de vitaminas y minerales pueden resultar perjudiciales.

Batidos de proteínas y demás.

Los suplementos proteicos son otra categoría de productos farmacéuticos para bajar de peso que han ganado popularidad en los últimos años. A menudo se ofrecen en forma de polvos, batidos o barras. Estos productos son para ti si deseas aumentar tu ingesta de proteínas para desarrollar músculo y perder peso.

La proteína juega un papel importante en Saturación. Una comida rica en proteínas puede ayudar a reducir el hambre y controlar el apetito, haciéndonos comer menos.

Pero no utilice batidos de proteínas, etc. como fuente principal de ingesta de proteínas. Fuentes naturales de proteínas como la carne magra.El pescado, las legumbres, los productos lácteos y los frutos secos aportan no sólo proteínas, sino también otros nutrientes importantes.

Lo mejor es consultar con un técnico de farmacia o un profesional médico si un medicamento para bajar de peso es apropiado para su afección.