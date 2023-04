Evitar 4 grupos para alimentar a los niños de forma saludable

24 vida salud

de: janine naberka

Un nutricionista brinda a los padres consejos útiles sobre cómo enseñar a los niños a comer sano. Sin embargo, se deben evitar cuatro oraciones si es posible.

Muchos padres dan gran importancia a la alimentación saludable de sus hijos. Después de todo, una dieta equilibrada es muy importante, especialmente para las personas que aún se están desarrollando. Sin embargo, no es raro que el almuerzo provoque discusiones: Qué hacer si los niños no comen verduras ¿Quiere?

Según la nutricionista Jennifer Anderson, hay cuatro grupos que deben evitarse hasta que los niños desarrollen hábitos alimenticios saludables. El profesional obtuvo una Maestría en Ciencias en Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins y es el fundador de Kids Eat in Color (que ayuda a las familias a alimentar a sus hijos desde los primeros alimentos sólidos hasta la escuela primaria). Puede leer aquí los otros 12 errores que los padres suelen cometer en su crianza.

Alimente a los niños de manera saludable: no pese los alimentos entre sí

El informe del experto CNBC.com Apareció a continuación que no debe intentar convencer a su hijo de una alimentación saludable utilizando dulces, por ejemplo con la siguiente frase:

Puede tener un postre después de comer brócoli.

Entonces el niño piensa que el brócoli es malo y por eso hay que sobornarlo con algo de comer. El nutricionista sugiere usar brócoli como un micrófono divertido y decir algo como: “Puedes comer brócoli cuando estés listo”.

Según un nutricionista, si desea modelar un comportamiento alimentario saludable para sus hijos, debe evitar cuatro oraciones por completo. © Gala Martínez / Imago

No use dulces como recompensa si quiere alimentar a sus hijos de manera saludable

Si guardas silencio, recibirás una cookie.

¿Quieres premiar a tus hijos por un logro? Es genial, pero no uses dulces para ayudarte. La experta cree que los dulces han cobrado mucha importancia y que a los niños les interesan más los alimentos azucarados que los saludables. Los chocolates, los ositos de gominola y similares se pueden relacionar cognitivamente con el bienestar, de modo que los niños busquen dulces más a menudo para levantar el ánimo. Una frase alternativa para premiar al niño podría ser: “Podemos jugar tu juego favorito esta noche si estás tranquilo”.

No quiero decir que no, incluso con niños: no los obligues a comer

Respete los límites de su hijo y no diga cosas como:

Tienes que dar un bocado más antes de decir “no”.

Según el informe, esto le muestra a su hijo que no tiene otra opción, y puede obligarlo a seguir comiendo e ignorar o suprimir su sensación de saciedad. El experto especula que a estos niños les puede resultar difícil decir “no” más adelante. Acepte “no” y sugiera en su lugar: “Diremos ‘no, gracias’ si no queremos comer algo. Así es como les enseñas a tus hijos a decir no cortésmente”.

Explica a tus hijos la importancia de una alimentación saludable sin “chantajearlos”

Incluso si le preocupa que su hijo esté comiendo muy poco y perdiendo nutrientes importantes, debe evitar la siguiente oración:

Te agradecería que comieras tres bocados más.

A nadie le gusta ser chantajeado emocionalmente. Pero eso es exactamente lo que haces cuando le enseñas a tu hijo a seguir comiendo para hacerte feliz. En cambio, explícales a tus hijos la importancia de una dieta saludable y enfatiza los beneficios de ciertos alimentos: “Las zanahorias son ricas en vitamina A, que es buena para la vista y les ayuda a ver mejor”.

