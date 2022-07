Excepto por uno: el experto financiero predice el estallido de la criptoburbuja: las criptomonedas en realidad tienen “un valor incluso negativo” | Boletin informativo

Forex en este artículo

Los temores de inflación y recesión pesan sobre el mercado de las criptomonedas

El experto financiero predice que la criptoburbuja estallará

Hasler: las criptomonedas no son una reserva de riqueza ni una moneda



El mercado de las criptomonedas se encuentra actualmente bajo presión. Temores de inflación Y los temores de una recesión vinculados a la reacción decisiva de los bancos centrales, en forma de aumentos de las tasas de interés, no solo pesan en los mercados bursátiles, sino que también han provocado recientemente que el precio de Bitcoin y Ether & Co. se desplomen.

El experto y analista financiero Peter Thilo Hassler no ve estallar la supuesta criptoburbuja, al menos no todavía, porque la incertidumbre de los inversores aún no es lo suficientemente grande, reveló en una entrevista con Business Insider. Sin embargo, a la larga, no ve futuro para las criptomonedas y muestra que su valor es en realidad negativo.



Tarde o temprano la burbuja estallará

Según Hessler, es probable que la burbuja criptográfica estalle tarde o temprano, pero solo cuando se asiente el pánico. Pero ciertamente sucederá, porque en su opinión, la criptomoneda debe crearse como una reserva de riqueza o moneda, lo que Hassler no da por sentado. El precio de las criptomonedas es demasiado volátil para funcionar como reserva de riqueza, y Hasler cree que los precios podrían volver a caer drásticamente: “En el futuro veremos una caída más rápida de los precios y en diez años nadie hablará más de criptomonedas. ”, dice el experto financiero. “Así como sacudimos la cabeza hoy cuando leemos lo que se pagaba por los bulbos de tulipán en el siglo XVII”.



Las criptomonedas no tienen valor, solo precio

Hasler tampoco ve ningún valor en las criptomonedas: “A diferencia de otros valores, las criptomonedas no generan ningún flujo de efectivo. Tampoco veo cómo podrían traer algún beneficio en el futuro”, dice el analista. Compara las criptomonedas con empresas que, a diferencia de las monedas digitales, generan flujos de efectivo por los que los inversores están dispuestos a pagar una cierta cantidad, que se refleja en un cierto valor de las acciones: a medida que la empresa crece, su valor aumenta y, por lo tanto, el valor de la cuota.



Por otro lado, el experto financiero señala cierta similitud entre las criptomonedas y las colecciones de sellos, que no tienen otro valor que el precio, que depende del estado de ánimo y de información nueva e impredecible. Y Hasler va un paso más allá con respecto a las criptomonedas: “Si miras de cerca, encontrarás incluso un valor negativo alimentado por un consumo masivo de energía”.



Las criptomonedas no cumplen con los estándares de moneda

El experto tampoco cree que las criptomonedas puedan prevalecer como divisas. Su comportamiento anticíclico, que durante un tiempo les dio la reputación de refugio seguro en las crisis, ha cambiado, por lo que las criptomonedas ahora se están alineando en su mayoría con otras clases de activos, aunque a veces mucho más fuertes. Como resultado, carecen de un criterio básico para las monedas: la función de almacenar valor. “Si las criptomonedas se dividen en tercios en un año, quedará claro que no se comportan como las monedas normales”, dice Hassler. Además, muchos obstáculos técnicos harían que las criptomonedas no fueran adecuadas para el uso diario.



Excepción: monedas estables

Sin embargo, Hasler excluye en su visión negativa de las criptomonedas y esto se refiere a monedas estables como Tether, cuyo precio está vinculado a un valor de reserva estable como el dólar estadounidense: estas tienen derecho a existir. “Pueden ayudar, por ejemplo, a procesar pagos desde el extranjero que se procesan a través de bancos más rápido y a un costo más bajo”, dice Hassler.

