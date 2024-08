La sostenibilidad en Argentina sólo es necesaria si ayuda a las exportaciones, dice Andrés Napoli, presidente de la asociación. Las empresas mineras, en cambio, cortejan.

Taz: Sr. Napoli implementó el llamado sistema Rigi la semana pasada bajo el presidente argentino Javier Mille. Su objetivo es fomentar las inversiones a gran escala. La minería y la explotación de reservas de petróleo y gas de esquisto se benefician de ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias. ¿Estos sectores necesitan incentivos?

Andrés Nápoles: Hay consenso entre la clase política en que Argentina sólo podrá salvarse exportando materias primas. Su objetivo es generar los dólares necesarios para el crecimiento económico, ampliar el mercado interno y fortalecer la integración de Argentina al mercado mundial. El sistema Riji lleva esto al extremo.

Es el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una organización ambiental no gubernamental fundada en 1985.

taz: ¿Impacto ambiental y climático en la cima?

Nápoles: Sí. Ya no es necesario realizar estudios de impacto ambiental y el poder judicial federal puede declarar nulas y sin valor todas las nuevas normas de conservación de las provincias. Sin embargo, lo peor es que las empresas tienen garantizado el acceso a los recursos necesarios durante 30 años, lo que, después de todo, es una enorme cantidad de agua para extraer. ¿Cómo puede hacer esto una provincia cuando ya tiene escasez de agua?

taz: Milei ya disolvió el Ministerio de Medio Ambiente y recortó la financiación para la política medioambiental en aproximadamente un 65 por ciento. Medio Ambiente ahora es una filial de la Secretaría de Turismo y Deportes. ¿Qué queda de la política de protección del medio ambiente y del clima?

Nápoles: Si bien el objetivo del gobierno es reducir todo el gasto gubernamental, la política ambiental se considera sólo un factor de costo. No hay fondos asignados para esto en el presupuesto estatal: por lo tanto, ya no existe ninguna política de protección del medio ambiente y del clima. Pero existen obligaciones internacionales. Argentina firmó el Acuerdo de Río en 1992 y el Acuerdo Climático de París en 2015. También existe una ley climática nacional, que prevé un gabinete climático que exige que sectores como la energía, la agricultura y la industria presenten sus objetivos de reducción de emisiones antes del próximo marzo. Lo que sucederá con todo esto no está del todo claro por el momento.

taz: ¿Podemos proteger el medio ambiente y el clima en un país donde la mayoría de la gente vive en la pobreza?

Nápoles: No queda otra opción: desde hace más de 20 años, todos los gobiernos han impulsado un modelo económico orientado a la exportación. Esto no ha creado una cadena de valor en Argentina, pero ha llevado a un 65 por ciento de pobreza. Sin embargo, no se puede exportar sin cumplir con ciertas normas ambientales. No se puede abrir un mercado importante y, a veces, incluso ser considerado legalmente responsable si no se cumplen los acuerdos internacionales.

taz: ¿Existe oposición a una mayor desintegración del régimen de Miley?

Nápoles: Hay una sociedad civil fuerte. Asambleas y grupos a nivel regional y fuertes organizaciones no gubernamentales a nivel nacional han sido influyentes, por ejemplo, ganando importantes sentencias judiciales -sucedió recientemente en la protesta contra la minería de litio en Catamarca o el consumo de agua en Juju, también en litio-. Minería.

taz: Argentina ha promulgado estrictas leyes de conservación, como la Ley de Protección Forestal y la Ley de Protección de Glaciares. ¿Qué pasa con ellos?

Nápoles: Estas leyes fueron combatidas por la sociedad civil. La conservación de bosques y glaciares no es un área de política. Fue a través de estas leyes que la seguridad se convirtió en una función del gobierno y ahora se podía exigir su cumplimiento. El problema en Argentina es que si bien el gobierno nacional puede promulgar este tipo de leyes, las provincias son responsables de implementarlas y cumplirlas.

taz: A pesar de la Ley Forestal, siempre hay informes de deforestaciones sospechosamente autorizadas o ilegales. La Directiva de la UE sobre cadenas de suministro libres de deforestación entrará en vigor en 2025. ¿Se puede prevenir tal deforestación?

Nápoles: Sí, es una buena herramienta. Ella hizo que Miley pagara. Porque en realidad quería violar todas las disposiciones de conservación de la Ley de Protección Forestal. Pero cambió de rumbo no porque de repente descubriera la protección de los bosques, sino porque se habría bloqueado el acceso a un importante mercado de ventas.

taz: En Europa hay una gran demanda de cobre, litio y tierras raras para la transición a la electromovilidad, al igual que Argentina. ¿Se puede cumplir esta petición de forma sostenible?

Nápoles: Argentina, por ejemplo, proporciona las materias primas para la transición energética en Europa y al mismo tiempo no tiene idea de avanzar en la transición energética en Argentina. Se trata de inversiones en las que las materias primas acaban en el mercado europeo. Y el principal problema es la conversión de los coches de combustión de lujo en coches eléctricos de lujo. Argentina no está obligada a atender esta solicitud, ni debería estarlo.