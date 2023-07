Experto en el Titanic considera que el rescate de restos humanos es cuestionable: “en peligro deliberado”

Página principal mundo

de: victoria krumbeck

El submarino Titán se dirigía al Titanic cuando explotó. Un experto duda del rescate de una cápsula de buceo y restos humanos.

MUNICH – La última inmersión de Titán terminó en desastre. De camino al naufragio del Titanic, el submarino explotó junto con sus cinco pasajeros. Se pueden recuperar los primeros restos y, presumiblemente, se han encontrado restos humanos. Aunque el accidente es trágico, también ha causado muchas críticas. El jefe de la Sociedad Alemana del Titanic también cuestiona el salvamento del naufragio del submarino.

Desastre submarino con ‘Titan’: el experto en Titanic cuestiona la recuperación de la cápsula de buceo: ‘en riesgo deliberado’

Aparentemente, la cápsula de buceo Titán no ha sido probada. Un experto en submarinos dijo en una entrevista qué organismo de certificación estaba dispuesta a certificar Merkur.de de ABIERTO MEDIOS. Las personas que abordaron el submarino estaban “conscientes de todos los riesgos y peligros”, dijo Malte Vibing-Petersen, presidente de la Asociación Alemana del Titanic. mundo. Esta es una de las razones de su oposición a la recuperación de restos de naufragios submarinos. Porque los “gastos financiados con dinero de los impuestos” sí pueden ser cuestionados, dice el presidente.

“Cuando veo la cantidad de aviones y robots de buceo de Francia y varios barcos y cientos de personas que participaron, con el debido respeto, ‘solo’ cinco personas que estaban dispuestas a exponerse conscientemente a ciertos riesgos”, dice Fiebing-Petersen. La implosión tiene un fuerte efecto en el cuerpo además de la fuerte corriente. Incluso cuando el Titanic se hundió, solo se pudieron encontrar zapatos de cuero, y nadie usaba zapatos en Titán, explica Fibing Petersen en la conversación.

Tras el accidente del submarino: un experto ve “un nuevo capítulo en la saga del Titanic”

El presidente de Titanic Society ha criticado durante mucho tiempo a OceanGate. Las excursiones de buceo fueron anunciadas por los desarrolladores de “Titan” como una expedición científica, que se refería a los clientes como miembros de la expedición. “La empresa nunca ha reconocido realmente que los viajes en el Titanic son puramente lucrativos. Y esto a pesar de que OceanGate es una empresa que tiene sus propios financistas y tiene que servir a los accionistas, y obviamente tiene que hacer ventas”.

El submarino Titán de OceanGate Expeditions. Se estrelló en su camino hacia los restos del Titanic. © OceanGate Expeditions / dpa

En su opinión, el desastre del “Titanic” abre un capítulo completamente nuevo en la saga “Titanic”. “El accidente no significará que los viajes al Titanic ya no se realizarán. Fiebing-Petersen no puede imaginar que, a pesar de los hechos, nadie pueda afirmar haber construido un submarino más seguro que el Titán. El negocio es muy rentable”, resumió. : “Puedes ganar mucho dinero fácilmente con este tema, y ​​el naufragio del Titanic seguirá atrayendo a la gente en el futuro”.

Aunque el viaje al Titanic fue peligroso, un piloto de submarino defendió la inmersión: “Los cinco hombres no estaban locos”. (vk)