F1 Live Tape: el próximo desastre de estrategia de Ferrari

Críticas a la estrategia de Ferrari



Hablando de eso, la Scuderia recibe muchas críticas de los críticos por darle a Leclerc los neumáticos sólidos. Karun Chandhok le explica a ‘Sky’ que deberían haberlo hecho como hizo Mercedes con Hamilton y ampliar el plazo.

Entonces puedes ponerlo en el extremo suave. El plan funcionó con Hamilton. Johnny Herbert también explica en “Sky” que se podía ver desde el principio en la carrera alpina que el neumático sólido no estaba funcionando.

“¿Por qué no miraste eso?” Me pregunto sobre Ferrari. Herbert se encoge de hombros: “Realmente no lo entiendo. Fue la decisión más estúpida”.