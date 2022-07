Julian Nagelsmann defiende a Robert Lewandowski

El técnico del Bayern, Julian Nagelsmann, quiere calmar las cosas en el debate por la marcha de Robert Lewandowski. Tras el primer título de la temporada, el técnico del Bayern volvió a mostrar su interés por un nuevo fichaje. También destacó al jugador en la impresionante victoria sobre el Leipzig. Las noticias y los rumores sobre los residentes de Munich se pueden encontrar aquí.

Bayern Munich, noticias: Nagelsmann protege a Lewandowski

La salida de Robert Lewandowski de Múnich no fue fácil, hubo otro acalorado intercambio entre el polaco y el director deportivo Hasan Salihamidzic. Por otro lado, el técnico del Bayern, Julian Nagelsmann, habló en tono conciliador: “Ha jugado con mucho éxito aquí durante ocho años, una cantidad increíble de goles incluso durante mi mandato. Así que no tienes que darte un paso al costado, tienes que ser Siempre agradecido por él”, dijo tras ganar la Supercopa cielo.

Sin embargo, Nagelsmann quiso volver a hablar con su exdelantero sobre los acontecimientos que rodearon el fichaje de Lewandowski por el Barcelona. “Lo veré de nuevo el martes, luego le preguntaré”, dijo, pero al mismo tiempo dejó en claro que de todos modos no estuvo involucrado en todas las conversaciones y, por lo tanto, no tenía una imagen completa de cómo fueron las negociaciones. .

En cuanto a la última declaración de Lewandowski, en A ESPN– En una entrevista en la que acusó a algunos funcionarios del Bayern de Múnich de decir “tonterías” sobre él, Nagelsmann dijo: “He tenido dos o tres entrevistas recientemente en inglés, donde hubo una o dos declaraciones que sonaron diferentes en la lengua materna”. Entonces asume que “la declaración de Luyi no fue tan mala. También sé lo que los medios piensan de mis declaraciones”.

La reacción de Salihamidzic fue menos relajada en la citada entrevista: “Mi padre me enseñó que cuando te vas, nunca golpeas la puerta con el trasero. Robert está en camino de hacer exactamente eso. No lo entiendo en absoluto”. Lewandowski quiere volver a despedirse en Múnich la próxima semana: “Volveremos a hablar de eso. No depende de nosotros, hemos hecho las cosas muy bien. Es solo que del otro lado”.

Puntuaciones: la estrella de la Asociación Alemana de Fútbol con la puntuación más alta: la defensa del Bayern lo echó a perder 1/31 A pesar de una buena primera mitad, Bayern Munich ganó por poco 5:3 contra RB Leipzig en la Supercopa. Un jugador nacional en particular fue convincente, mientras que la defensa se debilitó. Puntuaciones y valoraciones individuales de todos los jugadores. 2/31 RB Leipzig – Peter Gulasky: No pudo contener muchos goles encajados, pero cometió algunos errores en el partido y realmente no pudo ayudar a su equipo. Nota: 4.5. 31/03 Muhammed Simakan: Un gran esfuerzo para preparar el fuera de juego de Nkunko. Defendió muy bien en carreras largas y aportó al menos algo de energía y agresividad contra el balón. 31/4 Willy Orban: Como defensa, no puedes sacarlo del desempeño de la línea defensiva de Leipzig, a pesar de que no estuvo directamente involucrado en el gol. De lo contrario, no hay acciones que valga la pena mencionar. Grado 4.5. 31/5 Marcel Halstenberg: Tras el tiro de esquina que puso el 1-0 al Bayern, no acertó con el balón y puso a Laimer en una situación complicada. A los 0:2 se levantó el fuera de juego. Después de todo, pegué un cabezazo tras el córner de Nkunko. Grado 4 31/6 LUKAS KLOSTERMANN: No se pudieron establecer acentos, 24 giros en total, el peor valor entre todos los jugadores en el campo. El balón no puede ser despejado del área penal en 0: 3. Fila: 5.5. 31/7 KONRAD LAIMER: Muchos errores e inversiones innecesarias. Se mostró muy triste cuando el Bayern se adelantó y no se mostró tan confiado como de costumbre, en la segunda parte estuvo un poco mejor que en la primera. Grado 5. 31/8 Kevin Cambly: Estaba comprometido y avanzó muchos metros, pero simplemente no pudo poner su sello en el juego. Errores justo antes del final de la primera parte, lo que propició una buena oportunidad para el Bayern de Múnich. Reposición en el minuto 52. Vuelta 4.5. 31/9 Benjamin Hernisch: Siempre se esforzó y confió cuando se enfrentó a un desafío. Mostró muchas ganas de correr, pero tampoco pudo identificar acentos reales en el juego. La segunda mitad entonces más confusa. grado 3.5. 31/10 Dominic Zubuslay: El partido también lo extrañó mucho. A excepción del tiro de esquina que Silva dirige al larguero, no hubo acciones significativas y negativas en general. Grado 4.5. 31/11 Emil Forsberg: Solo pudo identificar algunos acentos, pero la mayor parte del juego lo pasó por alto. Algunos buenos pases cuando tiene el balón, pero en general no es suficiente. Fue sustituido poco después del inicio de la segunda mitad. Grado 4.5. 31/12 Christopher Nkunko: El error de Neuer al principio del partido no pudo ser castigado, pero fue el hombre más visible del lado anfitrión. Su córner derivó en gol y el francés acertó sin esfuerzo el penalti. Grado 2.5. 31/13 Dani Olmo: Se incorporó a Campbell poco después del inicio de la segunda mitad y supo sumar impulso al deslucido ataque del Leipzig. Mientras tanto, obtuve el tiro penal 2: 4 y anoté para ir 3: 4, que vale la pena ver. Clase 2 14/31 André Silva: Entró por Forsberg nada más empezar la segunda parte y poco después pegó en el larguero tras un saque de esquina. Posteriormente, tras un bonito trámite, otra buena remate voló sobre el cuadro del Bayern. Nota 3. 15/31 Hugo Novoa: Entró por Simakan en el minuto 79 y no influyó en el resultado. sin calificación. 16/31 FC Bayern Munich – Manuel Neuer: Con un viaje atrevido al principio, casi sale mal. De lo contrario, no tuvo muchas oportunidades de sobresalir y tuvo suerte en un café con leche una vez. Con goles en contra sin chance. Nota: 3.5. 17/31 Benjamin Pavard: Al principio sus acciones eran muy inestables, a veces con falta de visión general. Pero a menudo mostró motivación y fue recompensado con 3: 0. Fue desfavorable antes de 1: 3 y provocó la penalización a 2: 4. Calificación: 3.5. 18/31 DAYOT UPAMECANO: No siempre estoy seguro bajo presión. Ayudado por esto fue que Leipzig no pudo llegar a casi 60 minutos. Después de eso, la seguridad defensiva se pierde cada vez más. Nota: 3.5. 19/31 Lucas Hernandez: Una actuación alerta y tranquila y se vio muy fuerte en el pase. También arrasando en duelo cuando era necesario. Pero se dejó afligir por la incertidumbre en la etapa final. Nota 3. 20/31 Alphonso Davies: Intenta aprovechar su conocido ritmo de locos. Pero esto solo tuvo un éxito parcial. A nivel defensivo, hizo su trabajo satisfactoriamente durante mucho tiempo. En definitiva, un aspecto ampliable. Grado 4 21/31 Joshua Kimmich: Tampoco tuvo grandes desafíos en el mediocampo. Se volvió hacia adelante una y otra vez. Junto con su vecino Sabitzer, tomó el control de la sede. No estuvo contento en el segundo tiempo porque el Bayern paró inexplicablemente. Nota 3. 22/31 Marcel Sabitzer: Su portero una vez salvó a Neuer de grandes apuros en su cabeza. Jugó con más confianza que en la temporada anterior. ¿Ha llegado finalmente al Bayern de Múnich? Casi acierta en el primer tiempo, luego salta. Nota: 3.5. 23/31 Thomas Muller: Dejó los aspectos más destacados en gran medida a sus vecinos. Pero a menudo buscaba profundidad en sus carreras. Antes de 0:3 con uno – dos suaves con Musiala. También participa de forma decisiva en el cuarto gol del Bayern de Múnich. Calificación: 2.5. 24/31 Jamal Musiala: Un gran gol inicial ya que atrapó su gol en un aprieto. Antes del 0:2 con un soberbio pase a Gnabry, jugó 0:3 seguidos. Increíblemente ágil y difícil de atrapar. El mejor profesional del Bayern esa noche. Nota 1. 25/31 Serge Gnabry: Tuve una oportunidad como segundo delantero junto a Mane y marqué el primer gol del recién llegado en todas las competiciones. Intenta evadir al guardia con un movimiento constante. Polvo hasta 4:1. Grado: 2.5. 26/31 Sadio Min: En los primeros 20 minutos fue difícil ver a la nueva estrella mundial en la Bundesliga. Pero luego estuvo en el lugar e inmediatamente anotó en el estreno del juego competitivo. Evite la posición fuera de juego del stent estrecho dos veces. Calificación: 2.5. 27/31 KINGSLEY COMAN: Vino por Musiala una hora después. Equipado con un pase de apertura para Muller antes de 4: 1. Su habilidad de ataque brilló, pero los aspectos más destacados fueron tapados por la confusión del Bayern en la última media hora. Nota 3. 28/31 Matijs de Ligt: Llegó por Upamecano en el minuto 78 y en un momento embarazoso del partido para el defensa. La defensa también se mantuvo inestable con él, y el holandés no pudo pasar un pase de su clase en poco tiempo. sin calificación. 29/31 Leroy Sane: El tercer profesional introducido por Nagelsmann en el minuto 78. El talentoso jugador le puso la tapa en la prórroga y mostró su calidad técnica en este 5:3 sin clasificar. 30/31 Ryan Gravenburch: Reemplazó la rutina de Mueller desde el minuto 68 y celebró su debut competitivo. Luchando por contener algo de caos defensivo. Fue sorprendentemente difícil. Grado 4 31/31 Nosair El Mazraoui: También llegó en el minuto 78, Pavard sustituyó la posición correcta. Debut competitivo y primer título. No hay nada más que decir al respecto. sin calificación.





Bayern Munich: Nagelsmann está interesado en el debut de Mane

El técnico del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, ha elogiado mucho la llegada de la estrella Sadio Mane tras su debut en la competición, incluido el gol. Después de la victoria por 5-3 sobre Leipzig, Nagelsmann dijo que Mane era “simplemente un jugador humilde, humilde y sobresaliente que defiende muy bien, trabaja duro y empuja a los chicos en el vestuario”.

Nagelsmann llamó a Mane, procedente del Liverpool, como única novedad en el once inicial. El senegalés agradeció al técnico con el gol del 2-0 (31). “Nos está haciendo muy bien”, dijo Nagelsmann. “Marcó dos grandes goles, ambos lamentablemente fuera de juego. Es muy eficiente y es un gran tipo”.

Por su parte, Nagelsmann también destacó la actuación del jugador nacional Jamal Musiyala, que brilló con un gol (14) y una asistencia. “Puedes enfatizar a Jamal, es increíblemente bueno. Desafortunadamente, tenemos que decepcionarlo. Eso fue de clase mundial, creo”, dijo Nagelsmann en SAT1 sobre el joven de 19 años, quien fue sustituido después de 60 minutos. De esta forma era “una parte indispensable del equipo”.

El entrenador del Bayern señaló que ya se había sugerido tal actuación para el joven de 19 años. “Tuvo una excelente preparación y esta actuación fue un reflejo de esa preparación”, subrayó Nagelsmann.

El Bayern gana su primer título de la temporada

En un partido turbulento, el Bayern de Múnich aseguró su primer título de la temporada. El Bayern tuvo un gran comienzo en la final de la Supercopa 5-3 contra el anfitrión RB Leipzig, pero lo hizo un poco emocionante al final.

