Fichaje: El técnico Nagelsmann no quiere ‘retirarse’ ante Lewandowski

El técnico del Bayern, Julian Nagelsmann, ha sido indulgente después de la partida del futbolista mundial Robert Lewandowski, que estuvo acompañada de muchos ruidos de fondo.

Nagelsmann dijo: “Ha jugado fantásticamente aquí durante ocho años, con una cantidad increíble de goles. Incluso durante mi mandato, volvió a marcar cerca de 40 goles. No tienes que hacerte a un lado de ninguna manera, pero debes estar eternamente agradecido”. a Yui”. En Sky TV después de 5:3 en la Supercopa contra RB Leipzig.

Lewandowski había criticado previamente el comportamiento de los directivos del Bayern de Múnich en las semanas previas a su fichaje por el FC Barcelona. Esto fue “mucha política”, dijo el polaco en una entrevista con la estación de radio estadounidense ESPN. “El club trató de discutir por qué me vendieron a otro club porque podría haber sido difícil de explicar a los fanáticos. Tuve que aceptar eso a pesar de que se dijeron muchas tonterías sobre mí”.

Nagelsmann no puede explicar por qué Lewandowski hizo estas declaraciones. “No estuve presente en las negociaciones. No tengo idea de lo que pasó o no pasó. Todos tienen su propio punto de vista. Es perfectamente normal que los adultos hablen entre ellos. Especialmente cuando se trata de negociaciones. t”, dijo el entrenador, “no siempre estoy de acuerdo”. Es posible que las declaraciones también se hicieran en inglés y, por lo tanto, se mostraran incorrectamente.