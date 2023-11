Famosos Noticias: Travis Kelce habla de Taylor Swift – Panorama

Travis Kelsey , de 34 años, novio de Taylor Swift y futbolista profesional, recibió ayuda de Omar. Habló por primera vez en una entrevista con Wall Street Journal Detallando la conexión con el cantante de 33 años. Su nueva novia es “divertida” y “genial”. Se benefició enormemente de la relación: “Nunca he sido un hombre de palabras. Estar cerca de ella y ver lo inteligente que es Taylor es abrumador. Estoy aprendiendo todos los días”. Todo el mundo también sabe que es un hombre de familia y que Swift comparte esos valores. Kelsey también habló sobre cómo se conocieron: después de que falló su primer intento de actuar en un concierto, uno de los miembros del equipo de Swift interpretó a Cupido. Luego hubo cena. Otros estaban particularmente nerviosos: “Todos a mi alrededor decían: ‘¡No lo arruines!’

Robert PattersonEl actor de 37 años genera sentimientos encontrados. La directora de “Crepúsculo”, Catherine Hardwicke (68 años), dijo que primero tuvo que convencer al estudio de cine de que Pattinson era visualmente adecuado para el papel de Edward en la saga de vampiros. “Me llamaron y me dijeron: ‘¿Crees que puedes hacer que este tipo se vea bien?’”, dijo en el podcast “Happy Sad Confused” https://www.sueddeutsche.de/panorama/. Puedes “¿Viste sus pómulos?” También prometió que quería cambiar el look de Pattinson y entrenar con un entrenador, y que el británico “luciría increíble” después. “Pero al principio no lo creyeron”. La saga cinematográfica “Crepúsculo” se convirtió en un trampolín en la carrera del actor.

AdelaEl cantante de 35 años parece haber cometido un error. El fin de semana, Adele asistió al show de su novio Alan Carr en Los Ángeles, y cuando el público preguntó si alguien se había casado recientemente, Adele supuestamente gritó: “Estoy casada”. eso lo reporta veces-revista. Adele ha estado saliendo con Rich Paul, de 41 años, un agente deportivo, durante más de dos años. Ha habido especulaciones sobre el estado de su relación durante mucho tiempo. Según la revista, un fan le preguntó a Adele si podrían volver a casarse en septiembre. Entonces la cantante dijo: “No puedes casarte conmigo, mi marido está aquí esta noche”.

Jil Sander(79 años), icono de la moda, tiende a olvidar su cumpleaños. La diseñadora de Hamburgo, conocida por su estilo minimalista, celebra su 80 cumpleaños el 27 de noviembre. Se desconoce dónde y cómo hará esto. Sólo le reveló una cosa a la agencia de noticias alemana: “Me gusta olvidar mi cumpleaños y viajar”.

Joe BidenEl presidente estadounidense, de 81 años, celebró su cumpleaños con dos pavos. Poco antes del Día de Acción de Gracias, engendró dos pájaros a los que llamó Liberty y Bell, por lo que escaparon del destino de muchas de sus especies: los pavos se sirven tradicionalmente en las familias estadounidenses para la festividad. El Día de la Amnistía en Turquía coincide este año con el 81 cumpleaños del presidente. Dada su edad, Biden bromeó en la ceremonia diciendo que esta sería la 76ª vez que un presidente indulta a los pavos. “Quiero que sepas que no estuve allí la primera vez”.

Piso Mervyn, miembro del Dark Hedges Preservation Trust, tiene que renunciar a seis hayas. Una escena de ocho segundos de Juego de Tronos ha hecho mundialmente famosa una misteriosa calle de hayas en Irlanda del Norte. Ahora algunos de los árboles de la calle llamada “Dark Hedges” han sido talados debido al envejecimiento y los daños de la tormenta. El periódico informó que el trabajo en el condado de Antrim comenzó ante la mirada de muchos turistas. Telégrafo de Belfast mencionado. La carretera ya ha sido cerrada a los coches después de que los visitantes que buscaban fotografías provocaran regularmente caos en el tráfico. “Si bien nos gustaría que estos árboles duraran para siempre, la realidad es que tienen 300 años y es necesario realizar este trabajo”, dijo Storey. Ahora son necesarias nuevas granjas.