“¿Quién quiere ser millonario?” Ha sido sustituido por otro formato: Beyond

La fiesta privada del jueves por la noche, en la que Amira y Oliver Bucher, entre otros, se sentaron juntos en la silla del consejo frente a Günter Jauch, fue el último episodio de “¿Quién quiere ser millonario?” Actualmente. El formato se está tomando un descanso y probablemente no volverá a emitirse hasta el próximo año.

Esta no es la primera vez que un programa de consejos da paso a un programa de amor. Los dos comparten el espacio de transmisión, por así decirlo. WWM hace una pausa en la transmisión cuando se estrena una nueva temporada de “Bauer Sucht Frau”. En verano, RTL emitió el programa “Bauer sucht Frau International” y Günter Jauch se despidió de las vacaciones de verano.

La coordinación con Bause se lleva a cabo no sólo el lunes por la noche, sino también el martes por la noche. La estación transmitió previamente la última temporada de “Summer House of the Stars” el martes por la noche, que terminó la semana pasada. Diez episodios del programa se emitirán hasta el 19 de diciembre. Los episodios también estarán disponibles en el portal de transmisión RTL+.