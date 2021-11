FC Bayern: Julian Nagelsmann sobre JHV: ‘Ni imagen perfecta ni actriz’

Después de la acalorada reunión general anual y antes del partido de la Bundesliga contra Armenia Bielefeld, el entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, respondió preguntas en la conferencia de prensa del viernes. Además de prepararse para la AGM, una vez más se trataba del estado de Corona en el equipo y, por supuesto, del próximo competidor, Bielefeld.

Julian Nagelsmann estaba en su mejor momento a pesar de una noche relativamente corta cuando respondió a las preguntas de los periodistas el viernes. El técnico del Bayern de Múnich expresó paciente y extensamente su opinión de las cosas Controvertida asamblea general anual jueves. el dijo Debate sobre el patrocinio de Qatar.

Nagelsmann también se mostró satisfecho con una vuelta u otra en el partido del sábado contra Bielefeld. “Serge (Gnabry), Jamal (Musiala) y Michael (Cousans) han salido de la cuarentena, pero no son opciones desde el principio”, dijo.

Sin embargo, el jugador de 34 años tuvo que informar dos fallas más y finalmente se le permitió hablar sobre el compromiso de su patrocinador Rangnick en el Manchester United.

FC Bayern Múnich: Rueda de prensa para leer a Julian Nagelsmann

Eso es todo: La rueda de prensa ha terminado de nuevo.

Nagelsmann sobre Rangnick como entrenador del United: Le escribí que pensaba que era genial. Manchester se desempeñará muy bien con su fuerza y ​​su forma de jugar al fútbol. Creo que el United jugará buenos partidos en las próximas semanas y espero que permanezca como entrenador más tiempo que ‘solo’ hasta el verano. Y cuando realmente comience a sentirse presionado, lo llamaré. (Risas)

Nagelsmann nuevamente para el personal: Lucas Hernández no tiene más problemas, luce bien. Tangi Nenzo todavía tiene dolor en el hombro, pero no hay riesgo de cirugía. Juega muy físicamente, por lo que tiene que estar en su mejor momento. La lesión es fácil de tratar, por lo que debería reaparecer rápidamente.

Nagelsmann sobre el fracaso de Kimmich: Es molesto que haya faltado recientemente, ahora está fallando y también fallará contra el Dortmund. Tengo mucha comunicación con él y todo eso lo presiona. Sabitzer no lo reemplazará porque está lesionado. Mark Roca ya ha jugado unos minutos, y eso le ha ido bien. Debería haber probado Jamal Musiala antes en sexto lugar, también estoy cabreado por eso. No es una opción para el partido de mañana, pero quizás una semana después. Básicamente confío en que él hará eso. También tuvo dos o tres movimientos defensivos colgando contra Augsburg.

Nagelsmann nuevamente en AGM: Realmente no sé cuáles son las leyes. Al final, se trata del marco en el que se discuten las cosas. Al discutir los temas que mueven al Bayern de Múnich, es posible que ambas partes tengan que armar un marco mejor. Luego, el nivel de proporción se abandonó relativamente rápido y el tema emocionó tanto a la gente como a la gente del club. Entonces rápidamente se vuelve emocional y ya no realista. En un contexto diferente, tal vez podrías hablar de ello de manera diferente, tal vez con un moderador. Las emociones no siempre son el compañero perfecto para encontrar soluciones.

Nagelsmann sobre el contraste entre la Champions League y la Bundesliga: La crítica posterior a Augsburgo estaba justificada. Pero no veo dos lados del equipo. Tampoco fuimos muy buenos contra el Kiev. Siempre tenemos etapas por las que tenemos que pasar primero. A menudo pienso en cómo hacerlo de manera diferente. Pero estamos de muy buen humor porque sabemos cómo están las cosas en la liga. Y tenemos que cumplir.

Nagelsmann en la Hot Annual Meeting: Quería escuchar con atención, así que me quedé hasta el final. Desafortunadamente, la reunión terminó de un modo ligeramente agresivo, por lo que no pudimos tomarnos muchas selfies. Básicamente, tienes que escuchar las opiniones de ambos lados en un nivel realista para tener una idea. No debe sentir que hay bandos uno contra el otro. Creo que es por eso que tenemos que discutirlo de manera tan controvertida. En mi opinión, hicimos escuchar a los fans. Pero no siempre debes cometer el error de hacer que las opiniones de las personas sean en general iguales. Con 290.000 miembros, esta no es una imagen perfecta ni una representación. Pero fue interesante aprender algunas de las cuestiones legales.

Nagelsmann en Süle: Entrenó bien, pero tenemos que ver hasta dónde llega. Da una buena impresión, pero no es un buen candidato para empezar de cero.

Nagelsmann en el personal y Bielefeld: “Serge (Gnabry), Jamel (Musiala) y Michael (Cousans) han salido de la cuarentena, pero no son opciones desde el principio. Tenemos dos fallos más con Marcel Sabitzer, que tiene un desgarro en la pantorrilla un poco más. tengo que despedirlo por unas semanas. Bona Sarr también sufre de una pequeña lesión muscular en la zona de los aductores y falla. Lucas Hernández entrena nuevamente, Leon Goretzka también está en forma para mañana. Todo pinta bien. Bielefeld puede ir repetidas veces al baño con chips balls Okugawa también hace una buena temporada, es seguro con el balón y ágil. Vasiliadis captura muchos segundos balones y ya conozco al entrenador con el que he trabajado. Bielefeld ha mejorado y juega a lo grande y con pasión. Ya son paralelos a Augsburgo. Tenemos que saber eso y estar preparados y ser codiciosos. ¡Este es un partido muy importante para nosotros! Tenemos que ir al extremo “.

