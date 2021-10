FC Bayern Múnich: acción perversa contra Sané – visto en directo por televisión

Buena actuación ante el Benfica: la estrella del Bayern Leroy Sane. © NurPhoto / Foto

El Bayern de Múnich celebró un exitoso regreso a Lisboa. En el Benfica hubo una victoria por 4-0. Evening Man: Leroy Sane.

Lisboa – Las cosas buenas llevan tiempo. Nadie lo sabe mejor que Leroy Sane. El piloto de alas tardó mucho en acostumbrarse en Munich. Fue criticado repetidamente y no pudo llevar sus actuaciones al campo de manera constante. Pero quizás fue la noche del 20 de octubre de 2021 la que finalmente anunció el punto de inflexión.

Sané se presentó tan duro como un oso en la aparición del Bayern de Múnich en Lisboa. Regate rápido, pases inteligentes, tratos peligrosos, que es exactamente la razón por la que fue fichado por el Manchster City por unos 50 millones de euros en el verano de 2020. Mientras tanto, el jugador nacional alemán tiene otra ventaja que mostrar: trabajar detrás o recuperar rápidamente la ventaja. bola después de perderla. Además lo pongo Munich Sunny aceptó este hecho especialmente valioso.

FC Bayern: Leroy Sané en su mejor momento, a pesar del mal trabajo

Las cosas buenas llevan tiempo, esto se puede aplicar específicamente a esta noche en Lisboa: Sane rompió el hechizo con un tiro libre mágico después de 70 minutos, tiró el balón por encima de la pared con su técnica única de tiro Top Spin, y el Bayern finalmente vitoreó lo que se merecía. -0. Luego los invitados jugaron como locos, y pronto siguieron tres goles más. Mi lengua siempre ha tenido sus pies en el juego. El jugador de 25 años tenía planeado un partido de Gnabry en 2-0 (su propio gol Everton, 80), y Lewandowski (82) estaba a punto de 3-0 o incluso disparaba lo mismo nuevamente en 4-0 (84).

Y debido a que las cosas buenas realmente toman tiempo, incluso puedes asociar esta sabiduría directamente con mi soleada noche. Lo que nos lleva a un acto repugnante que se puede ver en directo por televisión, pero que casi nadie debería haberlo notado. ¿Qué pasó? Sane ya había preparado una bola inactiva en la primera mitad. Robert Lewandowski recibió una falta poco antes del área penal, luego Sane lanzó el tiro libre. El balón pasó por encima de la portería, por lo que su primer intento desde lejos falló. Luego, el piloto del ala se volvió enojado, y luego lo vi destellar brevemente en su cabello rizado: un rayo láser verde.

¿Leroy Sane se puso verde de repente? Probablemente no, fue un ataque con puntero láser. © captura de pantalla DAZN

Leroy Sane: Bayern vs Benfica Lisboa estrella cegada por puntero láser

La escena fue tan corta y discreta que esta vez en Twitter no se calentó en emociones. Pero esto no disminuye la verdad. Ahora está de moda que los fanáticos en el campo disparen a los oponentes en los ojos con punteros láser durante acciones importantes. El objetivo es muy claro: una persona debe ser ciega y no poder alcanzar un resultado con la máxima concentración. Incluso en EM, algo de caos causó revuelo, y el compañero de equipo de Sané, Joshua Kimmich, recientemente tuvo que aguantar un brillo verde.

Las imágenes de televisión no nos muestran si el tiro libre cruzó la portería porque Sane quedó cegado por su disparo fallido. Su rostro no era tan visible en ninguna toma que podría haber sido probado más allá de toda duda razonable. Por supuesto, se puede suponer que el tirador láser siguió este plan.

En el video: el actor Nagelsmann Topmüller elogia a Sanneh y Koeman

La Asociación Federal de Oftalmólogos ha advertido del peligro de este tipo de acciones: “Los jugadores en cuestión están amenazados con daños en la retina, en el peor de los casos incluso discapacidad laboral”. Afortunadamente, no llegó tan lejos el miércoles y Sane finalmente logró hundirse con un tiro libre. No estaba cegado, a los 70 minutos disparó hacia la otra portería, un aficionado del Benfica con el láser probablemente no tenía boleto para este bloqueo. (akl)