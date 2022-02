FC Bayern: Nagelsmann – “Estoy un poco sorprendido y asustado” – Bundesliga

Imágenes de Ucrania conmocionaron al mundo entero.

Julian Nagelsmann (34) tiene dificultades para concentrarse en el fútbol en este momento. Entrenador del Bayern la víspera del duelo de la Bundesliga en Frankfurt (18.30 horas): “Estaba conmocionado y también con miedo de que sucediera algo así en un país en el que todavía jugábamos no hace mucho. Miré la ciudad tan bonita. Y ahora ves fotos horribles de Ucrania, lo que me hace sentir muy mal”.

Solo Munich jugó en la capital ucraniana en noviembre. En la fase de grupos de la Champions League se enfrentó al Dínamo de Kiev (2-1). La ciudad se encuentra ahora en estado de emergencia.

Nagelsmann continúa: “Por supuesto que condeno la guerra y no es fácil hablar de fútbol y encuentras tu camino en la vida cotidiana. Quieres seguir haciendo bien tu trabajo, pero cuando ves las imágenes, empiezas a pensar mucho”. y pensar en las consecuencias. Para el pueblo de Ucrania, es más que dramático y aterrador. Ayer leí un dicho muy bueno que va junto con esto: No hay camino a la paz, la paz es el camino. Creo que ese debería ser el lema de nuevo tan pronto como sea posible ¡Esto no debe seguir así!

Nagelsmann cree que la decisión de la UEFA de no celebrar la final de la Champions League en San Petersburgo fue totalmente correcta. El técnico: “Creo que es bueno que la UEFA haya tomado la decisión correcta muy rápido y en mi opinión. Una buena señal”.

Como anunció la federación el viernes, la final se trasladará a París.