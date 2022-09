FC Bayern: Se trata de un ambiente tranquilo en la cabina: ¡Goretzka cuenta en la televisión! | Deportes

¡En los últimos días, las cosas han estado apareciendo en el stand del Bayern!

Desencadenante: ¡Los primeros jugadores no estaban contentos con sus tiempos de apuestas y su función bancaria! Debido al giro, las estrellas de la DFB como Serge Gnabry (27) y Jamal Musiala (19) no siempre estuvieron en la alineación inicial. Y León Goretzka (27)…

El internacional ahora comentó sobre esto: ¡se instaló en la televisión!

Tras ser sustituido en la victoria por 2-0 ante el Inter de Milán, el centrocampista dijo públicamente: “Ahora estoy listo para empezar”. Según la información de BILD, ¡esto no fue bien recibido por el liderazgo del equipo de Munich!

Tras una buena semana, tras el triunfo 2-0 sobre el Barcelona, ​​la estrella de la DFB se pronunció sobre el tema y desató su frustración. Tenor: Lo malinterpreté. Criticó a los medios, aunque la dirigencia del equipo criticó sus disposiciones…

Goretzka en Amazon: “De hecho, decidí no decir nada al respecto. Pero no puedo evitarlo. Para ser honesto, no creo que haya sido tan bueno durante la semana. La oración que usé estaba completamente fuera de lugar. Tenemos absolutamente ningún problema. No tengo uno. Con el entrenador, ni con el hecho de que no fui titular hoy. Me quedé fuera durante seis semanas y luego jugué 90 minutos”.

Y también: “El hecho de que no sea titular después de un par de días es completamente normal. Eso me lo explicaron muy bien. Sabi ha jugado muy bien las últimas semanas. Entonces todos estos supuestos problemas en el vestuario están construidos de manera que Realmente me molestó Todos lo estamos llevando muy bien en el equipo, y todos estamos felices y también sabemos que tenemos muchos partidos y que todos jugarán desde el principio “.

Según información de BILD, Goretzka quería estar en el once inicial del Barcelona. ¡Pero no lo hizo! Su expresión en el último entrenamiento fue elocuente. Se sentó en el banquillo 45 minutos ante el Barcelona y luego entró. ¡muy importante! Puso más en juego la fuerza física y sacó un córner el 1-0 con un soberbio disparo. BILD GRADO 2!

El entrenador del Bayern, Oliver Kahn (53), se hace cargo silenciosamente de la cabina del Bayern. Cuando BILD le preguntó después del partido de Barcelona, ​​dijo: “Ese es siempre el caso en el Bayern hasta cierto punto”. Sobre todo con este equipo de 17 estrellas que tiene derecho a jugar desde el inicio.

El director deportivo Hasan Salihamidzic (45) sobre el descontento con su primer equipo: “Si uno de ellos es reemplazado o no juega, algo se mueve allí. Pero en general estamos de muy buen humor. La rotación es muy, muy importante Y eso lo entiendes, y el equipo también”.

Por cierto: ¡Después de su entrevista con “Amazon”, Goretzka ya no quiso hacer preguntas a los periodistas en la zona mixta sobre su interpretación del informe sobre la escandalosa cabaña en Bayern!