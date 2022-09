Vettel debería disculparse, como se dice desde Italia

“Red Bull está por delante de todos los demás en términos de rendimiento. Hasta ahora no los hemos alcanzado y no recibimos ninguna actualización que nos permita superarlos. Así que se necesitará un poco de suerte de nuestra parte”, dijo. Hamilton.

“La FIA y la Fórmula 1 presionaron por soluciones, pero básicamente todos los equipos se negaron a hacer un cambio porque no podíamos ponernos de acuerdo sobre una mejor solución. Así que solo tenemos que aceptar que pueden pasar situaciones como esta”.

Seidl dice que por supuesto que a él tampoco le gusta. “Pero, por otro lado, asumimos la posición de que la seguridad siempre debe ser lo primero. Los organizadores de la carrera siguieron las reglas aquí. Este fue el enfoque correcto. Eso significa que no puede haber reinicio”.

Seidl dice que no pudo encontrar ninguna mala conducta por parte del director de carrera. “En general, fue desafortunado que el automóvil tardara más de lo esperado [von Daniel Ricciardo] Salir del camino ‘esto fue ‘muy desafortunado’.

“Pero: no es necesario publicar la red hasta cuatro horas antes del inicio. Entonces, todo lo que obtengamos el sábado es una bonificación. Pero para [die Medien] Es importante para nosotros. Porque también en esto basamos nuestras estrategias. Así que todavía hay margen de mejora”.

Hablando de prelanzamiento. El director de deportes alpinos, Alan Berman, tiene una sugerencia de mejora aquí. Porque La parrilla del Gran Premio de Italia de 2022 en Monza no está clara desde hace mucho tiempo porque la FIA publicó una orden provisional tardía, posiblemente debido a las numerosas sanciones.

8:40 a.m.

De Vries: probabilidades de 2023 en Williams

Entregó su tarjeta de visita en Monza y, cuando se le preguntó, habló de un “motor de aplicación” en Williams FW44: ¿Pero Nick de Vries realmente tiene posibilidades de convertirse en un piloto habitual de Fórmula 1 en 2023?

El jefe de Williams, Joost Capito, que aún no ha ocupado la cabina, parece impresionado: “Tengo expectativas muy altas y Nick ha superado esas expectativas”.

Capito dijo que no quería especular con nada más: “No me ocupo de cosas hipotéticas, solo me interesan los hechos”. Por ejemplo, si de Vries estará disponible hasta 2023. Capito: “Si [solche] Si los hechos están sobre la mesa, puede haber soluciones”.

Sin embargo, el jefe de Williams también señala que uno no quiere verse atrapado en un tira y afloja por los servicios de De Vries si ya ha firmado en otro lugar para 2023. “He visto lo feo que puede ser algo así”, dice. Capito. “Y no somos conocidos por poner las cosas feas”.

Basado en informes De Vries ya quería competir en la Fórmula E para Maserati y WEC para Toyota en 2023.