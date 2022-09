¡Vettel fija la fecha de la primera carrera en 2023!

Brown: “Antes del fallo de CRB, Alpine no sabía lo que ellos no sabían. Y nos hemos mantenido en silencio a propósito. Ahora que se conoce el veredicto, está claro lo que sucedió. Sabíamos que la verdad saldría a la luz con el tiempo. Y es mejor dejar que las cosas sucedan y decir algo solo entonces. Ottmar parece un poco estúpido ahora. Por eso es mejor dar un paso atrás al principio y tomar una posición solo cuando hay algo concreto que decir”.

Brown dijo que abogó desde el principio por no comentar más sobre el procedimiento y permitir que la Junta de Reconocimiento de Contratos (CRB) tome una decisión. Y no pudo resistirse a hurgar en la cabeza del equipo alpino Otmar Szafnauer.

“No creemos que esta sea la última carrera en Monza o la última carrera en Europa, la última vez, la última vez. Por supuesto que tendremos una despedida en Abu Dabi, pero hasta entonces no nos importa”. . De nada.”

Última vez en Monza, última vez en Zandvoort. Sebastian Vettel visitó algunos lugares por última vez en su carrera en la Fórmula 1, pero su jefe de equipo en Aston Martin, Mike Krake, lo confirma: “Realmente no estamos haciendo una gira de despedida aquí”.

El único inconveniente: en la calificación, Max Verstappen y Sergio Pérez no pudieron ser tan rápidos como Charles Leclerc en el Ferrari F1-75, por ejemplo. Pero eso debería haber compensado la forma en la carrera desde el punto de vista de Red Bull.

Y esta es la adición prometida del archivo fotográfico de deportes de motor. Puedes ver: En épocas anteriores, aquí puedes ver el Ferrari F399 de Eddie Irvine, las aletas traseras de Monza eran más planas. En ese momento, no había un sistema de reducción de arrastre (DRS), que requería un alerón trasero más inclinado para que la planitud valiera la pena.

¿Te preguntas qué tan bien ha dormido Gasly desde Monza?

¿Alguna vez te has preguntado qué tan bien durmió el piloto de AlphaTauri, Pierre Gasly, después de la carrera en Monza? Y no, no se trata de las columnas de anoche. Solo dijo después del Gran Premio: “Probablemente tendré pesadillas con Daniel en los próximos días”. [Ricciardos] ¡Tengo un alerón trasero porque pasé mucho tiempo justo detrás de él! “

Ricardo demostró ser un oponente fuerte. “Condujo muy bien, tuvo una carrera limpia”, dijo Gasly. Y eso es exactamente lo que lo enojó: “Prácticamente estaba conduciendo contra mí mismo porque estaba muy enojado dentro de mi casco. Era muy vago. Intenté todo lo posible y quería empujarlo mal. Pero nunca llegué tan lejos”.

Y por eso estaba “realmente satisfecho” con el octavo. “Después de todo, intentamos todo y anotamos puntos. Siempre se siente bien”, dijo Gasly.