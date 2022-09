Werder Bremen: ¡Transferencia de penalti! ¡VFL convierte a Max Kroos en entrenador de porteros!

Bremen – Max Kreuz está comprometido por contrato con el Wolfsburg Football Club hasta el final de la temporada, pero el ex jugador profesional del SV Werder Bremen ya no forma parte del equipo a los ojos del entrenador Niko Kovac. Eso quedó claro durante la sesión de entrenamiento del Wolfsburgo el martes por la mañana.

Como un equipo Wolfsburgo VFL Entró al campo de entrenamiento, también caminó Cruz máxima Sobre el césped y completó el programa de calentamiento con sus compañeros. A través del entrenador VfL Niko Kovac Pero luego ordenó a los jugadores que fueran al siguiente campo, Max Cruz se vio obligado a quedarse con los porteros suplentes, y participó en el entrenamiento de porteros allí. Esto fue mencionado por “kicker”. A Kroos solo se le permitió unirse al grupo al final del entrenamiento, cuando el equipo de Wolfsburgo realizó ejercicios de estabilización. Paño entre los ex profesionales de SV Werder Bremen Y finalmente se rompió el VfL Wolfsburg.

También en SV Werder Bremen se convirtió en la razón Cruz máxima Notó cualquier intento de atacar al atacante. Wolfsburgo VFL Pero no existe tal cosa como traerlos de vuelta a Weser. Clemens Fritz, jefe de fútbol profesional y cazatalentos del Werder, lo reveló en una gira de medios. “Esto no es un problema para nosotros. Max no es un jugador del Werder Bremen, así que no quiero comentar sobre el asunto”.

Max Kreuz, exjugador del Werder Bremen tras dejar el Wolfsburgo: “Decidiré por mí mismo cuando acabe mi paso por la Bundesliga”

Ya el domingo, un día después de que los “Wolves” ganaran 1-0 al Eintracht Frankfurt, el ex profesional de SV Werder Bremen Se denunció en su cuenta de Instagram y comentó sobre su expulsión Wolfsburgo VFL Residencia en. “Respeto la opinión del entrenador, pero está claro que ya no simpatizo con el club”, dijo. Cruz máximaPero añadió: “Lo doy todo por el club y lo seguiré haciendo cuando esté en el campo en los entrenamientos”.

entrenador VfL Niko Kovac Lo vi de otra manera y Kruse canceló antes de un partido. Wolfsburgo VFL En Frankfurt del equipo. En el sitio, Kovac anunció que Cruz máxima Finalmente se resolvió y el jugador de 34 años ya no jugará más como “lobos”. “No hemos visto ningún motivo de Max que pueda ayudar al equipo”, dijo Kovac. El técnico de la Ligue 1 también negó la duda de si Cruz nunca volvería a jugar en la Bundesliga. Ex profesional en SV Werder Bremen Sin embargo, para responder en su declaración de Instagram: “Yo decido por mí mismo cuándo termina mi tiempo en la Bundesliga, y nadie más”. (rocín)

Continuar con el último mensaje:

El entrenador Niko Kovac arroja a Max Cruz al Wolfsburgo: ¿Se acabó la carrera del exjugador del Werder Bremen?

Bremen – futuro Cruz máxima Ha sido un ir y venir constante este verano Wolfsburgo VFL ¿O está cambiando? Es más SV Werder Bremen Se ocupó de la campaña de retorno de su ex comandante. El jugador de 34 años finalmente se quedó con ‘Wolves’, y ahora está volando desde allí en un arco alto, poco más de una semana después de que finalizó la ventana de transferencia.

La bomba explotó el sábado poco después de la primera victoria de la temporada Wolfsburgo VFL: Cruz máxima Nunca más volverán a jugar un partido para Baja Sajonia. El entrenador Niko Kovac lo dejó claro. “Exigimos una identificación y un enfoque del 100% de cada jugador con un enfoque en VfL. No teníamos ese sentimiento con Max”, dijo Kovac el sábado después de la victoria por 1-0 sobre Eintracht Frankfurt en el micrófono “Sky”. . Ex estrella del Werder Bremen Kroos ya no estaba en el equipo.

El ex capitán del Werder Bremen, Max Kroese, vuela desde Wolfsburg: ¿el final de su carrera en la Bundesliga?

Cuando el reportero le preguntó si ese era el final de una brillante carrera en la Bundesliga, Kovac respondió escuetamente: “Sí”. Cruz máxima ¿De verdad no jugarás más? “No” como entrenador, dijo Kovac, tiene la responsabilidad de ayudar al equipo. “No hemos visto ningún motivo de Max que pueda ayudar al equipo. El club está por encima de todo y por eso tomamos la decisión juntos”.

La relación entre Cruz máxima Y el Niko Kovac Durante mucho tiempo se ha considerado una carga. El entrenador concede gran importancia a la forma física y la disciplina, virtudes por las que se conoce a Frigeste Cross. Así que el futuro del exjugador nacional fue un gran tema en el verano, Es más SV Werder Bremen Tratando con su ex capitánque contiene una cláusula especial en un collar Y podría haber cambiado como entrenador del VfL a bajo precio después de la partida de Florian Kohfeldt. El regreso al Weser no fue tangibleSobre todo porque el salario de Green-White puede no haber sido asequible. Mientras tanto, no estaba claro si a Kruse le gustaría volver al Werder. Cómo se desarrollarán las cosas para un crossover abierto también. Según la historia de Instagram de su esposa, estuvo durante el partido de Wolfsburg el sábado por la tarde en Berlín para desayunar. (han/daba)