Fin de la ‘Concesión de costo adicional’: a partir de julio de 2024, los inquilinos necesitarán un nuevo contrato de TV

IEn los próximos doce meses, el mercado de la televisión en Alemania cambiará más que en años. Casi uno de cada tres hogares se enfrenta a la decisión de cómo recibir la televisión en el futuro. El trasfondo es un cambio en el Código de Comunicaciones (TKG).

“A partir del 30 de junio de 2024, los propietarios no podrán trasladar las tarifas de conexión de cable a los costos operativos”, explica Felix Flossbach del Centro de Asesoramiento al Consumidor de Renania del Norte-Westfalia. Por lo tanto, la continuación automática de los contratos ya no es posible.

Alrededor de 12,5 millones de hogares en Alemania pagan su conexión de televisión por cable con sus facturas anuales de funcionamiento y calefacción, sin tener realmente una opción aquí. Porque incluso si no usan la oferta en absoluto, tienen que pagar por ella. La cancelación aún no ha sido posible.

La “franquicia de costo adicional” existe en Alemania desde hace cuatro décadas. De esta manera, después de que se lanzó la televisión por cable, los propietarios podían celebrar convenios colectivos con los operadores de redes de cable, quienes luego se encargaban del cable. A cambio, los proveedores de servicios recibieron un ingreso garantizado. Pero eso se acabó ahora.

Las empresas han estado trabajando en planes durante meses sobre cómo retener a sus usuarios. “Confiamos en el cambio”, dice un vocero de Vodafone, el operador de red de televisión por cable más grande del país. “Sabemos por las encuestas que la mayoría de los clientes aprecian la televisión por cable normal con todas sus funciones”. Sin embargo, una encuesta representativa realizada por el proveedor de transmisión de TV Waipu.tv pinta una imagen diferente. De acuerdo con esto, uno de cada dos hogares con televisión por cable solo quiere apegarse a esta ruta de transmisión.

El número real de quienes le darán la espalda a la red de televisión por cable puede ser mayor. Porque para la mayoría de los usuarios será significativamente más caro por año. Muchos están pagando actualmente de siete a ocho euros al mes solo para cubrir los costos adicionales, con asociaciones de vivienda con una gran cantidad de unidades puede ser tan bajo como cinco euros.

Los centros de atención al consumidor suponen que será 2-3 euros más por mes en el futuro porque los nuevos contratos tienen que formalizarse con menos usuarios. Sobre todo porque hay alternativas: además de la televisión por cable, la televisión también se puede ver a través de satélite, antena interior o Internet; consulte a continuación.

Todos los proveedores de servicios quieren luchar por nuevos clientes en los próximos meses y ofrecerles las ofertas adecuadas. Sin embargo, los centros de atención al consumidor advierten contra la firma prematura de contratos. Los clientes deben consultar con su operador actual e incluir fuentes de información independientes. “En ningún caso se les debe obligar a firmar contratos en la puerta de entrada”, dice el defensor de los consumidores Flosbach.

Lo que no se recomienda: Sin un nuevo contrato en julio de 2024, sigue buscando. “Entonces habría un uso no autorizado”, dice Vodafone, por ejemplo. Nos reservamos el derecho de tomar medidas contra esto. Esto significa que cualquiera que no celebre un nuevo acuerdo será despedido en algún momento.

Por cierto, los propietarios tienen un derecho especial de rescisión en relación con el proveedor de cable; Pueden rescindir el convenio colectivo en cualquier momento sin previo aviso. Los propietarios de viviendas también deben tener cuidado. “Tienes que estar de acuerdo dentro de la comunidad de propietarios”, dice Flossbach. “Los contratos generalmente continúan vigentes a menos que realmente se rescindan”. No obstante, a partir de julio de 2024 no se podrá traspasar a los inquilinos.

Opción 1: Televisión por cable

La televisión por cable, junto con el satélite, es uno de los tipos de recepción más populares en Alemania. Tiene una serie de ventajas: los programas son estables y la calidad no se ve afectada por el clima, a diferencia de los satélites. También hay una gran variedad de canales. Además, no se requieren dispositivos de recepción adicionales, como antenas, el receptor de cable a menudo ya está instalado en los televisores. Luego, el televisor solo debe conectarse al cable y al enchufe de pared del televisor.

Las empresas de televisión por cable como Vodafone o Tele Columbus ofrecen diferentes ofertas de paquetes a los usuarios durante el período posterior a la revocación del privilegio del recargo. En algunos casos, concluyen nuevos contratos con agentes inmobiliarios y asociaciones de vivienda para esto, por lo que los precios varían un poco según la cantidad de apartamentos.

En Vodafone la oferta más barata se llama TV Connect Start, que cuesta unos diez euros al mes e incluye 28 canales generales en HD y 69 canales adicionales en baja definición estándar (SD). Si quieres ver especiales alemanes en mejor calidad HD, pagas más.

Si no hay un nuevo contrato entre los propietarios o comunidades de vecinos y Vodafone, el usuario debe cerrar un acuerdo directamente con la empresa, que cuesta algo menos de 20 € al mes, pero incluye canales de TV HD. Con Tele Colón (con la marca Pÿur) son 15 € hasta 94 canales de TV según la región, 73 de los cuales son en HD. Aquí también, las estaciones de TV privadas ya están en HD.

Opción 2: Recepción por satélite

Aproximadamente el 40 por ciento de los hogares en Alemania reciben su televisión vía satélite, como ocurre actualmente Informe de tendencias de vídeo 2022 Los medios de comunicación estatales responsables de la televisión y la radio en Alemania. Hay varias razones por las que la recepción por satélite es tan popular. Por otro lado, la gama de programas es muy amplia con varios cientos de canales de Alemania y del extranjero, y solo el proveedor más grande, Astra, transmite alrededor de 300 programas en alemán, sin costos mensuales de comunicación.

Por supuesto, si quieres ver programas pagos, tienes que pagar. También debe pagar una tarifa para recibir canales alemanes en calidad HD. El paquete HD+ con 70 canales HD gratis, 26 especiales HD y tres programas en la resolución Ultra HD (4K) más nítida cuesta seis euros al mes.

Sin embargo, aquellos que se conviertan al satélite deben estar atentos a los costos de poseer un sistema satelital. Las copias simples ya están disponibles por 50 a 100 euros. Si se van a conectar varios televisores, será más caro. Muchos dispositivos ya tienen un receptor de satélite incorporado. Si no, se debe comprar un receptor por separado. Los modelos baratos ya están disponibles en las tiendas por 30 euros.

Si no desea montar una antena de satélite usted mismo, debería considerar unos pocos cientos de euros para que un profesional la monte. Además, los inquilinos deben solicitar permiso al propietario.. “Especialmente en edificios de apartamentos, los propietarios a menudo temen la deformación de la fachada y prohíben que se coloque”, dice el portal de consumidores finanztip.de.

Opción 3: Antena Clásica

Solo el 3,4 por ciento de todos los hogares en Alemania todavía reciben sus programas de televisión a través de antena. Según datos de las autoridades de los medios estatales, este número ha ido disminuyendo durante años. Esta tecnología también se conoce como DVB-T2 HD y los transmisores se pueden recibir en muchos lugares de Alemania con una pequeña antena interior.

Se puede utilizar un total de unos 40 programas HD. La mitad de estos canales públicos se transmiten de forma gratuita y sin cifrar. La otra parte son canales propietarios como ProSieben, RTL y Sat.1, que se transmiten en forma encriptada. Si quieres recibir estos programas encriptados, tienes que suscribirte a Freenet TV por 7,99 € al mes. Muchos televisores ya tienen un receptor DVB-T2 incorporado.

Para dispositivos más antiguos, existe la opción de actualizarlos con un receptor interno y una antena, que están disponibles en las tiendas desde 20 € cada uno. Sin embargo, es cuestionable si esta ruta de transmisión es sostenible. Freenet informó recientemente una caída en el número de usuarios de alrededor del 14 por ciento en el transcurso de un año. DVB-T2 no puede transmitir programas en alta resolución 4K. Además, muchas compañías de telefonía móvil están haciendo campaña por la posibilidad de utilizar frecuencias DVB-T2 para Internet móvil.

Opción 4: Transmisión en línea

Con la radiodifusión, la televisión también es posible sin satélite, cable o antena. Se requiere conexión a Internet: la regla aquí es: cuanto más rápido, mejor. Los videos también se pueden llamar a 16 megabits por segundo, pero si no desea experimentar ningún abandono, es mejor que tenga al menos 50 megabits.

La forma más fácil es recibir con un televisor inteligente, porque las aplicaciones de la estación se pueden instalar directamente en él. Los televisores antiguos también se pueden actualizar con un dispositivo de TV conectado a la interfaz HDMI. Puedes comprarlo desde tan solo 30 euros. La mayoría de las emisoras tienen sus propias aplicaciones y las usan para transmitir TV en vivo. Los programas de servicio público incluso hacen esto en alta definición y también hacen que sus bibliotecas de medios estén disponibles para su recuperación. A los usuarios no se les cobra ninguna tarifa adicional aquí porque ya han pagado el programa a través de tarifas de transmisión.

Quien quiera ver los programas especiales en mayor resolución debe tener una cuenta premium, que cuesta entre 5,99€ y 15,99€ al mes, según el proveedor. Existen diferentes paquetes, cuyo precio depende del número de programas, resolución de imagen, intervalos comerciales, duración del contrato, opciones de grabación en la nube y número de streams posibles en paralelo. Los proveedores se llaman Zattoo, Waipu.tv, RTL+ y Joyn, entre otros.

Hay algunas cuentas gratuitas con funcionalidad limitada. Todos los servicios se pueden probar de forma gratuita durante un breve período. Deutsche Telekom y Vodafone también tienen paquetes de TV que se pueden usar en cualquier conexión de banda ancha. Las ofertas de Magenta TV de Telekom comienzan en 10 € al mes con 90 canales en HD, y Giga TV Net de Vodafone cuesta 20 € al mes para 54 canales en HD y 67 canales en SD baja. Vodafone proporciona el Apple TV Box mientras dure la suscripción.

Sin embargo, todos los proveedores de transmisión también tienen aplicaciones. Se puede utilizar en teléfonos inteligentes y tabletas. Además, a menudo hay funciones que otros métodos de transmisión no ofrecen. Esto incluye, por ejemplo, guardar programas en la nube o iniciar programas en otro momento.

