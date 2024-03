Fórmula 1 en Arabia Saudita: Hulkenberg falla durante la victoria de Verstappen

¡El fin de semana de carrera número dos está a la vuelta de la esquina! Después de comenzar en Bahréin, los equipos de Fórmula 1 ahora aspiran a sumar más puntos para la clasificación del Mundial en Arabia Saudita. El circuito urbano de Jeddah funciona desde 2021. Hasta el momento ha habido tres ganadores diferentes: Lewis Hamilton, Max Verstappen y Sergio Pérez.

Este fin de semana, los dos pilotos de Red Bull volverán a ser la medida de todas las cosas. Max Verstappen continuó sin problemas su anterior temporada de Fórmula 1 en Bahréin. ¿El próximo éxito llegará en Jeddah o habrá una gran sorpresa?

Fórmula 1: Clasificación para el Gran Premio de Arabia Saudita retransmisión en directo:

La bicicleta en Jeddah se considera una autopista. Para muchos es uno de los momentos más destacados del año. También este año un fin de semana en el Mar Rojo promete mucha emoción. Seguiremos las eliminatorias del Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1 en directo. No te perderás ninguna información aquí. ¡Escucho!

Resultado de clasificación:

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Sergio Pérez (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martín) Óscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes) Yuki Tsunoda (Toros de carreras) Lance Stroll (Aston Martin) Óliver Biermann (Ferrari) Alex Albón (Williams) Kevin Magnussen (Haas) Daniel Ricciardo (Toros de carreras) Nico Hülkenberg (Haas) Valtteri Bottas (limpio) Esteban Ocón (Alpino) Pierre Gasly (alpino) Logan Sargent (Williams) Qu Guanyu (limpio)

12.24: El tema más candente hoy en el ring es una vez más el Dr. Helmut Marco. Causó un gran revuelo con sus comentarios la noche anterior. El campeón mundial Max Verstappen habló de inmediato y dejó su punto de vista de manera inequívoca. Las despedidas se hacen cada vez más llevaderas. ¡Más sobre esto aquí!

Sábado 11:11 a. m.: Buenos días hermoso. Después de una emocionante clasificación, la carrera continúa hoy. Como la semana anterior, los sábados se disputa el Campeonato de Fórmula 1.

20:33: Alboroto después de la clasificación. ¿Helmut Marko será suspendido de Red Bull? El propio asesor habla de su futuro. Descubra más aquí.

P3: No hay sorpresa en la cima. Max Verstappen ocupa el primer lugar por delante de Charles Leclerc. He visto esto de una forma u otra antes en los últimos meses. La clasificación volvió a ser decepcionante para Mercedes. Russell y Hamilton no pueden pasar del séptimo ni del octavo.

P3: Ahora es importante. Se trata de los polos.

P2: Berman no lo consigue. Por poco no logró llegar al tercer cuarto en el puesto 11. También quedaron fuera Albon, Magnussen, Ricciardo y Hulkenberg.

P2: El coche fue apartado. Se continúa con la calificación.

P2: Amargo de Nico Hulkenberg. El motor del alemán se averió repentinamente y se salió de la pista. La clasificación se interrumpirá inicialmente. Banderas rojas en Arabia Saudita.

P2: Los quince pilotos restantes volvieron al rumbo correcto. ¿Quién pasará a la Q3?

P1: ¡Amargo a Zhou! El chino tiene que pasar casi todo el tiempo en baches porque su coche está siendo reparado. Finalmente salió justo antes de la meta, pero no cruzó la línea a tiempo. Empieza en el puesto 20. Logan Sargeant también está fuera, y nuevamente Albinz y Valtteri Bottas.

P1: Y con esto nos dirigimos a la pista. El reloj corre.

17:35: Comienza en poco menos de media hora. El polaco se enfrentó recientemente a Sergio Pérez dos veces seguidas.

16:40: Dato interesante: hasta ahora ningún piloto ha podido ganar varias veces en Arabia Saudita. Si las cosas siguen así, ni Hamilton, Verstappen ni Pérez subirán a lo más alto del podio este fin de semana.

3:30 pm.: Max Verstappen explica cómo podrían ir las cosas en la clasificación. Logró el mejor tiempo en los entrenamientos por delante de Charles Leclerc y Sergio Pérez. ¿Qué es un Ferrari sin Sainz? Biermann marcó el décimo mejor tiempo y fue sólo unas fracciones más lento que Lewis Hamilton en el Mercedes, por ejemplo.

15:07: Actualmente se está celebrando en Jeddah el tercer entrenamiento gratuito. Max Verstappen está actualmente en la cima. Beeman tiene actualmente 14 años en un Ferrari cuando debuta, pero para él se trata de ganar experiencia.

14:20: La jornada de clasificación empieza de forma muy modesta para Ferrari. Como explicó la escudería italiana al mediodía, Carlos Sainz fue ingresado en el hospital con apendicitis. El español está pasando por quirófano y será baja a final de semana. El piloto de la Academia Oliver Biermann sustituye a Sainz.

2 pm: Sin embargo, Max Verstappen no marcó el mejor tiempo en los entrenamientos del jueves. Sir Fernando Alonso fue el más rápido con su Aston Martin. George Russell también se presentó muy bien. En menos de media hora comienza la tercera y última sesión de entrenamiento libre.

13:22: Si bien Red Bull dominó la carrera inaugural en Bahréin, los titulares negativos continúan impactando el negocio diario fuera de la pista del equipo austriaco. La atención sigue centrada en el jefe del equipo, Christian Horner, contra quien se han presentado graves acusaciones. Aunque la investigación ha finalizado, la situación sigue siendo muy tensa. ¿Cómo se desempeñó el equipo en Arabia Saudita?

Viernes 8 de marzo a las 12.30 horas: ¡Bienvenido a nuestra transmisión en vivo del fin de semana de carreras de Fórmula 1 en Jeddah! La clasificación para la carrera de mañana comienza a las 6 p.m. ¿Quién se hará cargo del poste? ¿Quién debería rendirse temprano y desilusionarse? Puedes obtener toda la información sobre la clasificación y la carrera directamente aquí.