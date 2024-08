Fórmula 1 | Las preguntas más urgentes antes del regreso de la Fórmula 1: carrera por el título, Vettel

La Fórmula 1 ha vuelto, con mucho viento de cola en Zandvoort. Antes de la reanudación del Gran Premio de Holanda (en directo por RTL y Sky), sport.de analiza las cuestiones más urgentes en la categoría reina del automovilismo con el experto en Fórmula 1 Felix Jörner.

Se acabaron las vacaciones de verano. Aún quedan diez carreras por disputar en la temporada 2024 de Fórmula 1. La segunda mitad del año también ofrece mucha explosividad. El corresponsal de Fórmula 1, Felix Gorner, clasifica las preguntas más importantes.

¿Aún se puede detener a Max Verstappen?

“El rey de los Países Bajos también seguirá siendo el rey de la Fórmula 1. El Campeonato Mundial de Pilotos es para Max Verstappen por 78 puntos. Partiendo de Zandvoort, está motivado hasta el último pelo para conseguir allí su cuarta victoria consecutiva. A su alrededor lucha y suma puntos: está contento y no es el risueño tercero, sino el sexto Al-Dahek, y al final de la temporada se unirá a las filas de los cuatro veces campeones del mundo, junto a Alain Prost y Sebastian. Vettel.

¿Quién ganará el Campeonato Mundial en Parejas?

“Las cosas no pintan bien para Red Bull aquí. Esta será una carrera muy emocionante. Mi consejo es que McLaren ganará el Campeonato de Constructores porque tienen la pareja de pilotos más equilibrada con Oscar Piastri y Lando Norris. salta y se basará en los viejos días de gloria, mientras la actuación de Chico continúa. Pérez se mueve como un yo-yo.

¿Mercedes seguirá al alza?

“Sobre el papel, Mercedes es el equipo del momento con tres victorias en cuatro carreras. Lewis Hamilton en particular quiere volver a demostrar al final de su carrera con Mercedes que un joven de casi 40 años puede volver a superar a todos. Aún está por verse. Tiene que hacer esto para conseguir más victorias en las 10 carreras restantes, ya que está claro que puede pasar a George Russell y también dar un paso adelante a Mercedes, pero no será suficiente para el campeonato por equipos.

Mercedes vuelve a ser el estándar. Hamilton no pasará noches sin dormir. Pero tendrá la sensación de que ha hecho avanzar al equipo. El año que viene, Mercedes podrá competir por el Mundial desde el principio. Detrás de McLaren, las Flechas de Plata son la sorpresa positiva de la primera mitad de la temporada”.

¿Y qué hace realmente Ferrari?

“No es suficiente. Charles Leclerc no es lo suficientemente estable, el equipo no es lo suficientemente estable. Carlos Sainz dejará el equipo al final de la temporada. Esto no es suficiente para llegar al top 2 y al top 3. Tal vez consigan otro victoria, como Leclerc en Mónaco, pero el caballo “Los indómitos no se enfrentan a los obstáculos más altos”.

¿Quién obtendrá la cabina gratuita para 2025?

“Hay especulaciones descabelladas. La temporada estúpida también ha llegado al Mar del Norte. El hombre del rey es Mattia Binotto en Sauber/Audi. Como segundo piloto junto a Nico Hulkenberg, tiene a Valtteri Bottas como primera alternativa. Entonces tendrá mucho de experiencia con el dúo, lo que significa mucho, ya que para formar un equipo se necesita experiencia.

Sería una lástima para Mick Schumacher. Audi será la última oportunidad de conseguir un asiento en la Fórmula 1, pero Mick está intentando todo para convencer a Audi de que sea una mejor alternativa que Bottas. Todavía hay una carrera.

En Mercedes, según nuestras fuentes, estamos seguros de que será Andrea Kimi Antonelli. También dirigirá la primera sesión de entrenamientos de Silver Arrow en Monza. Esto llamará mucho la atención cuando compita en Mercedes. Esta es una señal clara de Toto Wolff. Los empleados serán anunciados tarde o temprano.

Nada cambiará en Red Bull, a menos que Pérez tenga una peor segunda mitad de temporada. Tiene un contrato vigente y un gran lobby en Sudamérica con un gran paquete de patrocinio. También se trata de dinero en el límite presupuestario.

Los Racing Bulls comenzarán con Daniel Ricciardo o Liam Lawson junto a Yuki Tsunoda. Depende de la actuación de Ricciardo en la segunda parte. Lawson tiene la promesa de Helmut Marko de que luego obtendrá la cabina del piloto.

También hay un asiento libre en el Alpine. Allí el joven Jack Doohan encontró al mejor entrenador, Flavio Briatore, quien lo incorporó al equipo como novato.

¿Dónde termina el genio de la ingeniería Adrian Newey?

“Viaja siempre con su libreta roja. Allí se le acumulan las ofertas. Todo el mundo lo quiere, menos Red Bull, que se marcha.

Lo que habla en favor de los Alpes: están destinados en Enston y el inglés permanecerá en Inglaterra. Para él, como hombre excéntrico que ama el reino, ésta es la primera alternativa. El asesor alpino Flavio Briatore es una persona que le da libertad y está 100 por ciento convencido de sus cualidades.

Briatore quiere hacer que la “novia” de los Alpes sea tan hermosa, utilizando motores Mercedes y Newey, para luego poder vender el equipo a un inversor. La novia estará más guapa con Niue en el equipaje. Por lo tanto, existe una gran posibilidad de que se una a los Alpes”.

¿Cuál es la verdad sobre los rumores sobre el regreso de Vettel?

“Sebastian Vettel sólo volverá con un paquete competitivo. Audi, a partir de este año, no querrá lidiar con eso. Además, como llegará tarde, no quiere hacerlo como un cuatro- rodador.” Campeón del mundo de contrarreloj, entonces también tendrá una situación difícil con Hulkenberg Nuss, su compañero de equipo realmente fuerte.

Creo que la probabilidad de que Vettel regrese es inferior al 1 por ciento. Aunque los fans lo quieran. Pasa mucho tiempo en familia y de vacaciones, pero aún así entrena. “En septiembre presentaremos otro informe final para acallar los rumores”.