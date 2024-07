Francia sigue la derrota de España y Alemania en semifinales de la Eurocopa

Página principal Deportes fútbol

de: Lucas Hartman

En los cuartos de final de la Eurocopa, Francia derrotó por poco a Portugal en los penaltis. La semifinal es ahora contra España. Indicador de juego.

Francia – Portugal 5:3 ed. h

victoria En el Tiros de penalti : Francia reunirse en Semifinal del Campeonato de Europa en España

HAMBURGO – Es el segundo partido de la primera jornada de cuartos de final del Campeonato de Europa en Alemania: después de que Alemania y España se enfrenten a las 6 p.m. (aquí en la cinta en vivo), los subcampeones del mundo Francia y Portugal se enfrentan a las 9 p.m.

Francia celebra tras ganar la tanda de penaltis. © Imago/Kieran McManus/Shutterstock

No se trata sólo del encuentro entre dos favoritos de la Eurocopa, sino también del duelo entre el superdelantero Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo. Para el portugués de 39 años, este podría ser el último partido de la Eurocopa si cae eliminado.

Francia vs Portugal en vivo: ¿la última aparición de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa?

Ronaldo ya vivió una velada llena de lágrimas en octavos de final. Aunque Portugal aseguró por poco su lugar entre los 16 primeros en la tanda de penaltis contra Eslovenia, Ronaldo falló un penalti en la prórroga y rompió a llorar durante el partido. El cinco veces mundialista sigue sin marcar en esta Eurocopa y eso debe cambiar ahora contra Francia.

“Es único. Sólo hay un Cristiano Ronaldo y siempre habrá un solo Cristiano Ronaldo. Sólo espero que mañana no esté muy feliz”, dijo Mbappé sobre su ídolo de la infancia. Sin embargo, contra el Equipe Tricolor, no lo sabemos. Necesitamos a Ronaldo no sólo fuerte, sino también una mejor actuación colectiva de los portugueses en comparación con el último partido contra Eslovenia y la anterior derrota contra Georgia (0-2).

Centrarse en Mbappé: Francia necesita mejorar su actuación contra Portugal

Además, los franceses hasta ahora no han podido convencer durante la Eurocopa. Después de una fase de grupos débil, siguió una estrecha victoria por 1-0 sobre Bélgica en los octavos de final. En cuatro partidos, el equipo, repleto de Mbappé y algunas otras estrellas ofensivas, ha marcado sólo tres goles, incluidos dos goles en propia meta y un penalti de Mbappé.

Al igual que Ronaldo y Portugal, Mbappé y el francés también necesitan ahora una clara mejora en su actuación en cuartos de final. Para ambos países, esta es la prueba más dura del torneo hasta el momento, y también es una repetición de la final del Campeonato de Europa de 2016, que Portugal ganó por poco 1-0 después de la prórroga.

De cualquier manera, una cosa es segura: Ronaldo o Mbappé, la estrella debe regresar a su tierra natal. El otro se enfrentará a Alemania o España en semifinales. (Loha)