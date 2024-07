Miles de aficionados turcos realizan un polémico saludo del lobo en el Estadio Olímpico de Berlín

Miles de aficionados de la selección turca de fútbol hicieron el saludo nacional del lobo durante la interpretación del himno nacional en el Estadio Olímpico de Berlín el sábado por la tarde. Inmediatamente antes del partido de cuartos de final del Campeonato de Europa contra Holanda, los aficionados vestidos de rojo y blanco formaron con ambas manos el tan discutido símbolo de los Lobos Grises. Los ultras del fútbol turco habían llamado a la acción antes del partido. Los partidarios del movimiento de extrema derecha Olkoko, supervisado por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución en Alemania, son conocidos como los “lobos grises”.

Contenido editorial recomendado Aquí encontrará contenido externo seleccionado por nuestros editores para enriquecer el artículo con información adicional para usted. Aquí puedes ver u ocultar contenido externo con un solo clic. Mostrar contenido externo Acepto que pueda ver contenido externo. Esto significa que los datos personales podrán ser transferidos a plataformas externas. Puede encontrar más información sobre esto en Configuración de protección de datos. Puede encontrarlos en la parte inferior de nuestra página, en el pie de página, para que pueda administrar su configuración o revocarlos en cualquier momento.

El jugador de la selección turca Merih Demiral celebró este martes su segundo gol en los octavos de final de la Eurocopa de fútbol contra Austria con un saludo de lobo. Luego fue suspendido por dos partidos por la UEFA.

Un aficionado de la selección turca también apareció en el campo portando una bandera con tres medias lunas sobre fondo verde. La bandera, que hace referencia al Imperio Otomano, es también un símbolo popular entre los turcos de extrema derecha.

Un aficionado turco en el Estadio Olímpico mostró una bandera verde con tres medias lunas. Esto también es común entre los turcos de extrema derecha. © Tagesspiegel

La policía acabó antes de tiempo con la marcha de los aficionados.

La policía de Berlín había detenido previamente la marcha de los aficionados al fútbol turco hacia el Estadio Olímpico a primera hora de la tarde del sábado. Según una portavoz de la policía, el motivo fue la exhibición colectiva del saludo del lobo durante el desfile celebrado en el oeste de Berlín. La portavoz explicó que la marcha de hinchas no es un mitin político; Para expresar mensajes políticos, debes registrar tu propia manifestación.

La cancelación fue una completa sorpresa para muchos aficionados turcos. Inicialmente, la policía no anunció ningún motivo. En realidad, la marcha debía ir desde el punto de encuentro de los partidarios turcos en Bretscheidplatz hasta la estación de tren de Charlottenburg. Dado que la carretera desde Bretzscheidplatz hasta el Estadio Olímpico será muy larga, los aficionados tendrán que utilizar el S-Bahn desde allí hasta el final.

Los seguidores turcos mostraron en masa el saludo de extrema derecha de los Lobos Grises durante una marcha de aficionados en Berlín. © DPA/Christoph Soeder

Pero antes de llegar a la estación de tren, la policía anunció el fin de la marcha. Mientras la policía anunciaba durante unos minutos por altavoces que los aficionados turcos serían escoltados hasta la estación del S-Bahn, de repente anunciaron que la marcha había sido interrumpida prematuramente. Los aficionados deben desplazarse rápidamente desde la calle hacia las aceras.

Poco después de que comenzara la marcha de los fanáticos, la policía la detuvo brevemente debido al aumento de los saludos de los lobos. La autoridad dijo en la plataforma X que la policía pidió a los fanáticos que no utilicen la marcha para expresarse políticamente.

Contenido editorial recomendado Aquí encontrará contenido externo seleccionado por nuestros editores para enriquecer el artículo con información adicional para usted. Aquí puedes ver u ocultar contenido externo con un solo clic. Mostrar contenido externo Acepto que pueda ver contenido externo. Esto significa que los datos personales podrán ser transferidos a plataformas externas. Puede encontrar más información sobre esto en Configuración de protección de datos. Puede encontrarlos en la parte inferior de nuestra página, en el pie de página, para que pueda administrar su configuración o revocarlos en cualquier momento.

La marcha de los aficionados fue precedida por una gran masa de aficionados al fútbol organizados vestidos de negro.

Al menos 4.500 personas en el Fan Festival turco

Por la tarde, miles de seguidores de la selección turca se reunieron alrededor de Bretscheidplatz y celebraron el Fan Festival. Según la policía, alrededor de las 4 p.m. había alrededor de 4.500 fanáticos en el lugar y el flujo continuaba. Se cortó el tráfico alrededor de la plaza y se cerraron Tauentzienstrasse y Budapester Strasse. Los restaurantes de los alrededores también estaban llenos de aficionados al fútbol turco y faltaban mesas libres. Grandes vítores estallaron cuando un aficionado holandés se subió a la linterna y ondeó la bandera turca.

También se puede ver un saludo de lobo en una pancarta durante el desfile de fans. © Julio Geller

De hecho, el tributo al lobo fue una presencia constante en el Fan Fest. En repetidas ocasiones, decenas de seguidores levantaron los dedos hacia el cielo y formaron el símbolo de los lobos grises.

READ Nico Hulkenberg se convirtió en piloto activo de Audi en la Fórmula 1 Contenido editorial recomendado Aquí encontrará contenido externo seleccionado por nuestros editores para enriquecer el artículo con información adicional para usted. Aquí puedes ver u ocultar contenido externo con un solo clic. Mostrar contenido externo Acepto que pueda ver contenido externo. Esto significa que los datos personales podrán ser transferidos a plataformas externas. Puede encontrar más información sobre esto en Configuración de protección de datos. Puede encontrarlos en la parte inferior de nuestra página, en el pie de página, para que pueda administrar su configuración o revocarlos en cualquier momento.

La frase “UEFA Mafia” se puede leer en el cartel de un aficionado. Las letras se incluyen en las manos para formar un saludo de lobo. Entre ellos se puede ver la Media Luna Turca. El cartel parece hacer referencia a la sanción impuesta a Merih Demiral por la UEFA. El cartel fue fotografiado con frecuencia y los fanáticos lo comentaron con tributos a los lobos.

Al menos 4.500 aficionados turcos se reunieron en un encuentro de aficionados en Breitscheidplatz antes de que comenzara el partido. © DPA/Christoph Soeder

Existe una gran preocupación por la escalada y los disturbios, especialmente después del partido. Según la policía, hay alrededor de 3.000 agentes de guardia en los alrededores del partido. Se habla de un juego de alto riesgo.

El presidente turco Erdogan también está allí

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también asistió al partido del sábado. El hombre de 70 años, vestido con traje oscuro y corbata roja, estaba sentado en las gradas con su esposa Amina en el Estadio Olímpico el sábado por la noche. Erdogan no llegó a la capital hasta poco antes del inicio del partido y estaba previsto que regresara inmediatamente después del partido. Precisamente para esta breve visita canceló su viaje previsto a Azerbaiyán, como informó la agencia de noticias alemana (DPA) a través de círculos informados.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con su esposa Emine en el Estadio Olímpico de Berlín. Al fondo: el exfutbolista alemán Mesut Ozil. © Agencia de Prensa Alemana/Sebastian Christoph Gollno

El ministro de Cancillería, Wolfgang Schmidt (SPD), también quiso entrar en juego y dar la bienvenida a Erdogan, como confirmó a una pregunta del periódico Tagesspiegel. Primero tuvieron Informa el periódico Berliner Morgenpost.

Contenido editorial recomendado Aquí encontrará contenido externo seleccionado por nuestros editores para enriquecer el artículo con información adicional para usted. Aquí puedes ver u ocultar contenido externo con un solo clic. Mostrar contenido externo Acepto que pueda ver contenido externo. Esto significa que los datos personales podrán ser transferidos a plataformas externas. Puede encontrar más información sobre esto en Configuración de protección de datos. Puede encontrarlos en la parte inferior de nuestra página, en el pie de página, para que pueda administrar su configuración o revocarlos en cualquier momento. READ Simona Halep con una prueba de dopaje positiva durante el US Open: la ex cabeza de serie principal suspendida temporalmente

El exfutbolista alemán Mesut Ozil también se sentó detrás de Erdogan en las gradas. El hombre de 35 años causó revuelo anteriormente con una foto en Instagram y desató una intensa controversia con un saludo de lobo. Compartió una foto de la polémica celebración de Merih Demiral. Fue acompañado de una ovación por Turquía. Como se ve en las fotos, Ozil tiene un tatuaje de un lobo gris.

Director del equipo turco: la visita de Erdogan no tiene nada que ver con la discusión sobre el saludo del lobo

Según el director del equipo turco, Hamid Altintop, la visita de Erdogan no tiene nada que ver con la discusión sobre el saludo del lobo. “Ya se ha acordado que nuestro jefe de Estado quiere venir a este partido. Esto no tiene nada que ver con el incidente ni con la decisión de la UEFA”, afirmó el ex profesional de la Bundesliga en MagentaTV.

Altintop calificó de injusta la controversia sobre el escándalo del saludo al lobo. El exprofesional de la Bundesliga procedente del Schalke 04 y del Bayern de Múnich afirmó que la conversación no había dejado huellas en su equipo. “Sigue siendo injusto porque no se conoce la historia y la cultura de Türkiye”.

Más en Tagesspiegel Plus Tensión entre agencias de seguridad Por eso la UEFA tolera la campaña del saludo del lobo en el partido de la Eurocopa en Berlín La polémica del saludo del lobo preocupa a la sociedad turca “El ministro del Interior, Faisr, hizo que esta cuestión fuera política”. Sacude la cabeza en Ankara Así ve Türkiye la ira del saludo del lobo en Alemania

Según Altintop, se trata de “informaciones falsas en la prensa” y “parcialmente explotadas” por los políticos. El exjugador nacional no pudo concretar estas declaraciones. “Todos tenemos edad suficiente para traer a un historiador y conocer mejor Turquía”, recomendó Altintop, refiriéndose a la historia milenaria del país. “En retrospectiva, es una burbuja enorme”, pensó.

En la capital alemana viven unas 200.000 personas de origen turco. El viernes por la noche, los aficionados saludaron a los jugadores turcos con un saludo de lobo a su llegada al hotel Ritz-Carlton de Potsdamer Platz. (con la EPA)