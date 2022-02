Frank Behrendt: Cómo Lergerschmidt se convirtió en el maestro de matemáticas de mis hijos

En matemáticas, yo pertenecía a la escuela en la categoría de “caso perdido”. Qué buena es esta persona que realmente sabe explicar matemáticas a mis hijos hoy: el profesor de Youtube “Lehrerschmidt”.

Realmente no se parece a la típica estrella de Youtube, pero seguro que lo es. Porque la mayoría de los autoproclamados influencers suelen soñar con más de 1 millón de suscriptores en toda su vida digital. Kai Schmidt ahora tiene 1,2 millones y el número crece cada día. No necesita cabello azul, consejos de belleza, viajes patrocinados a la playa de Dubai o bailes locos de hip-hop. Explica las matemáticas de forma muy sencilla y sencilla. Pero lo hace de tal manera que incluso los verificadores de números cero absolutos como yo pueden seguirlo fácilmente.

Si mis hijos no saben qué hacer con sus tareas o repasando el material que se enseña en la escuela, le preguntan a mi esposa. Si incluso mi esposa, que también domina las matemáticas, tiene signos de interrogación en los ojos, se ha hecho clic en un video: Por Lehrerschmidt. Ahora hay alrededor de 1.700 de ellos para todo lo que pueda preguntar sobre números, métodos de cálculo y fórmulas. Fue explicado de manera simple y casual, en un bolígrafo cuadrado por el amable Sr. Schmidt, quien también es un maestro en la vida real. “Sus estudiantes realmente lo disfrutan”, dijo recientemente mi pequeña hija Holly con un suspiro, “Tienen YouTube en vivo en clase todos los días”.

Del servidor de la escuela a Internet



Kai Schmidt se hizo cargo de la clase de graduados de una escuela secundaria en 2016. Descubrió que sus estudiantes se estaban perdiendo muchos conceptos básicos de matemáticas. Desastre amenazado en los próximos exámenes. Entonces comenzó a crear pequeños videos explicativos paralelos a las lecciones. Gracias a los pasajes informativos, los niños se dieron cuenta rápidamente de sus deficiencias y se celebró al maestro poco convencional. Al principio, solo se podía acceder a las películas a través del servidor de la escuela, pero pronto se sobrecargaron. Entonces, Schmidt puso las películas de demostración “no públicamente” en YouTube.

Pero sus estudiantes con conocimientos digitales lo copiaron rápidamente y lo publicaron en grupos de WhatsApp. Cada vez más niños, también fuera de su escuela, pueden disfrutar de la enseñanza muy especial de Kai Schmidt. Se preguntó por qué cada video obtendría 150 clics en un santiamén, a pesar de que solo había 19 estudiantes en la clase. La respuesta fue una sonrisa colectiva. Los clips ahora están disponibles públicamente para todos los estudiantes en línea, y los padres, abuelos y maestros están emocionados de usarlos.

problema de ansiedad matematica



Mis padres no tenían un tutor digital cuando estaba en la escuela, encontraron una especialista en pares: la Sra. Pfennig. Le pagaron en marcos alemanes. Tenía la paciencia de un ángel y sobre todo era una buena psicóloga. Tenía una verdadera fobia a las matemáticas en ese momento. Cuando se acercaba el examen, no pude dormir durante varios días antes de eso. “Miedo” era mi dicho habitual, mi madre todavía me lo cuenta hoy cuando nos encontramos en el círculo familiar. Nos estamos riendo ahora, no estaba de humor para divertirme en ese momento.

El miedo creó un bloqueo masivo. Vi el papel con las tareas frente a mí en clase y no pude comenzar: la pared estaba llena de signos de interrogación y no había salida. Así que me equivoqué regularmente en el trabajo, y mi título en certificación fue acorde.

Por cierto, no soy el único que le teme a las matemáticas. La plataforma de aprendizaje scoyo descubrió recientemente en un estudio con Arithmetic Foundation que casi uno de cada diez niños tiene miedo de una materia escolar. Menos de la mitad de los estudiantes encuestados en los grados uno a siete realmente disfrutan de la aritmética. La Dra. Silke Ladell, profesora de educación con especialización en matemáticas en la Universidad de Saarland, lo resume en dos frases: “Es fundamental que los maestros y los padres comuniquen juntos una actitud positiva hacia las matemáticas. Esto funciona cuando los niños aprenden a aplicarlas en la experiencia cotidiana o están motivados por un enfoque lúdico de las actividades matemáticas “.

La Sra. Pfennig me quitó los miedos, era una especie de auditora temprana, Toby. Me explicó las matemáticas de una manera lúdica y encontró valores de referencia que eran relevantes para mi vida: “Frank, calculemos tu espacio bravo”. Rellené los problemas verbales que odio con una historia sobre la empresa de alquiler de bicicletas que dirigía con mi hermano. Estaba a salvo en el césped y de repente encontré divertido verter la proporción de bicicletas alquiladas, gratuitas y defectuosas en las ecuaciones matemáticas. Hoy diría ‘la mejor narración’, la mujer realmente lo entendió y nos reímos mucho en la tutoría.

Al final el miedo se fue. Escribí Three Plus, para alguien como yo que fue como recibir un premio Nobel. La Sra. Pfennig me trajo un paquete de Merci y décadas después me escribió una carta porque era uno de los “estrella– Columnas de Aswat “…ahora apareces como una heroína y no puedo agradecerte una y otra vez, incluso 39 años después de mi graduación.

Afortunadamente, los niños de matemáticas de hoy sufren de Lehrerschmidt. Mi hija mayor, Emily, que ahora es una gran maestra, no tiene nada en contra de que un compañero Uelsen explique en YouTube. “Es mejor para los niños ver Lehrerschmidt 24/7 que Elevator Boys”, me dijo con una sonrisa pícara.